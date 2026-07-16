Συνελήφθη στρατιωτικός, καταζητούμενος επί 45 χρόνια στο Μπανγκλαντές για τη δολοφονία του πρώην προέδρου Ζιαούρ Ραχμάν
ΚΟΣΜΟΣ
Μπανγκλαντές σύλληψη στρατιωτικός δολοφονία

Συνελήφθη στρατιωτικός, καταζητούμενος επί 45 χρόνια στο Μπανγκλαντές για τη δολοφονία του πρώην προέδρου Ζιαούρ Ραχμάν

Ο Ζιαούρ Ραχμάν εξελέγη πρόεδρος το 1977 και δολοφονήθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα - Στρατοδικείο της Ντάκα δίκασε 18 στρατιωτικούς για τη δολοφονία και οι 13 από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο και απαγχονίστηκαν

Συνελήφθη στρατιωτικός, καταζητούμενος επί 45 χρόνια στο Μπανγκλαντές για τη δολοφονία του πρώην προέδρου Ζιαούρ Ραχμάν
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Η αστυνομία του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν απόστρατο στρατιωτικό που ήταν καταζητούμενος επί 45 χρόνια για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του πρώην προέδρου της χώρας Ζιαούρ Ραχμάν, πατέρα του νυν πρωθυπουργού Ταρίκ Ραχμάν.

Ο Ζιαούρ Ραχμάν, ήρωας του πολέμου της ανεξαρτησίας του Μπανγκλαντές το 1971 και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, εξελέγη πρόεδρος το 1977.

Δολοφονήθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια αποτυχημένου πραξικοπήματος, ενώ πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στην πόλη Τσιταγκόνγκ.



Στρατοδικείο της Ντάκα δίκασε 18 στρατιωτικούς για τη δολοφονία και οι 13 από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο και απαγχονίστηκαν.

Η αστυνομία ωστόσο αναζητούσε επί χρόνια τα ίχνη του ταγματάρχη Μοχάμεντ Μοζάφαρ Χοσάιν, ο οποίος ήταν ύποπτος για συμμετοχή στη συνωμοσία κατά του Ραχμάν.

«Ο Μοχάμαντ Μοζάφαρ Χοσάιν ήταν φυγάς από το 1981 και τον συλλάβαμε σήμερα» επιβεβαίωσε ο αρχηγός της δικαστικής αστυνομίας, Μοχάμεντ Σαφίκουλ Ισλάμ.

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«Έφυγε από το Μπανγκλαντές αμέσως μετά το πραξικόπημα και έκτοτε κατοικούσε στο εξωτερικό», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ο πρώην στρατιωτικός συνελήφθη λίγο μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Ντάκα.

«Κατά την ανάκρισή του, μας εξήγησε τον ρόλο του στη δολοφονία», είπε επίσης ο Σαφίκουλ Ισλάμ, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις σε αυτό το στάδιο.
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