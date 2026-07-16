Αραγτσί: Οι ΗΠΑ διαπράττουν εγκλήματα πολέμου με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν
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Αραγτσί: Οι ΗΠΑ διαπράττουν εγκλήματα πολέμου με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Σε δηλώσεις του στο Telegram, o Iρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ διαπράττουν εγκλήματα πολέμου με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν
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Για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με αφορμή τα αμερικανικά πλήγματα σε «ζωτικής σημασίας υποδομές» και τις απειλές για επιθέσεις σε γέφυρες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στο Telegram, ο Αραγτσί υποστήριξε ότι οι απειλές και οι στρατιωτικές ενέργειες αποκαλύπτουν, όπως είπε, «την εγκληματική πρόθεση του αμερικανικού κυβερνητικού μηχανισμού να διαπράξει αποτρόπαια εγκλήματα».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις «αναμφίβολα κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου».


«Πρόκειται για σοβαρά διεθνή εγκλήματα»


Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα συνιστούν «σοβαρά διεθνή εγκλήματα» βάσει των βασικών αρχών του διεθνούς ποινικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων Συμβάσεων της Γενεύης του 1949.

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση να διώκουν και να τιμωρούν όσους διαπράττουν τέτοιου είδους εγκλήματα.


«Παράλογη ρητορική και διαβολικές απειλές»

Παράλληλα, κατηγόρησε Αμερικανούς αξιωματούχους για «παράλογη ρητορική και διαβολικές απειλές», υποστηρίζοντας ότι η εχθρότητα της Ουάσινγκτον στρέφεται εναντίον του ιρανικού λαού επειδή επιμένει, όπως είπε, στην ανεξαρτησία, στα νόμιμα δικαιώματα και στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του.

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι όσοι ευθύνονται για τις επιθέσεις «δεν μπορούν να αποφύγουν τη νομική ευθύνη ισχυριζόμενοι ότι ενεργούσαν κατόπιν εντολών των ανωτέρων τους».
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