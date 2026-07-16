Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Τουλάχιστον ένας νεκρός και 100 τραυματίες σε συνωστισμό σε ινδικό φεστιβάλ αρμάτων
Τουλάχιστον ένας νεκρός και 100 τραυματίες σε συνωστισμό σε ινδικό φεστιβάλ αρμάτων
Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τον ναό Τζαγκανάτ στο ανατολικό κρατίδιο Οντίσα για να συμμετάσχουν στο ετήσιο Τζαγκανάτ Ραθ Γιάτρα, ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά φεστιβάλ της Ινδίας, όπου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από συνωστισμό πέρυσι
Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και σχεδόν 100 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σήμερα σε συνωστισμό που σημειώθηκε σε ένα δημοφιλές φεστιβάλ αρμάτων στο Πούρι στην ανατολική Ινδία, δήλωσαν αξιωματούχοι.
Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τον ναό Τζαγκανάτ στο ανατολικό κρατίδιο Οντίσα για να συμμετάσχουν στο ετήσιο Τζαγκανάτ Ραθ Γιάτρα, ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά φεστιβάλ της Ινδίας, όπου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από συνωστισμό πέρυσι.
Ένα άτομο πέθανε από καρδιακή προσβολή, δήλωσε ο Σουμέντρα Πριγαντάρσι, αστυνομικός στο φεστιβάλ.
Ο Ουμασανκάρ Ντας, αξιωματικός της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ότι σχεδόν 100 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αφού είπαν ότι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν.
Η αστυνομία του κρατιδίου Οντίσα δήλωσε στο X ότι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες και οξυγόνο σε συμμετέχοντες στο φεστιβάλ.
Συνωστισμοί μεταξύ πλήθους είναι συχνές σε μεγάλες συγκεντρώσεις στην Ινδία, όπου οι κανονισμοί ασφαλείας συχνά παραβλέπονται.
Ένα ποδοπάτημα στο φεστιβάλ Μάχα Κουμπ στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές άφησε πίσω τουλάχιστον 39 νεκρούς τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.
Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τον ναό Τζαγκανάτ στο ανατολικό κρατίδιο Οντίσα για να συμμετάσχουν στο ετήσιο Τζαγκανάτ Ραθ Γιάτρα, ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά φεστιβάλ της Ινδίας, όπου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από συνωστισμό πέρυσι.
Ένα άτομο πέθανε από καρδιακή προσβολή, δήλωσε ο Σουμέντρα Πριγαντάρσι, αστυνομικός στο φεστιβάλ.
1 dead, many take ill during crowd surge at Jagannath Rath Yatra in Puri, ambulances seen moving through crowd, carrying indisposed people to hospital. pic.twitter.com/79YACteyxO— News Arena India (@NewsArenaIndia) July 16, 2026
Ο Ουμασανκάρ Ντας, αξιωματικός της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ότι σχεδόν 100 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αφού είπαν ότι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν.
Η αστυνομία του κρατιδίου Οντίσα δήλωσε στο X ότι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες και οξυγόνο σε συμμετέχοντες στο φεστιβάλ.
Συνωστισμοί μεταξύ πλήθους είναι συχνές σε μεγάλες συγκεντρώσεις στην Ινδία, όπου οι κανονισμοί ασφαλείας συχνά παραβλέπονται.
Ένα ποδοπάτημα στο φεστιβάλ Μάχα Κουμπ στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές άφησε πίσω τουλάχιστον 39 νεκρούς τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.
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