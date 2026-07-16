Ιράν: Εκκενώθηκε αντικαρκινικό νοσοκομείο μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, απομακρύνθηκαν πάνω από 200 ασθενείς

Η Τεχεράνη καταγγέλλει «βάρβαρη επίθεση» των ΗΠΑ στην Αχβάζ, υποστηρίζοντας ότι οι βομβαρδισμοί κοντά στο νοσοκομείο ανάγκασαν στην απομάκρυνση εκατοντάδων ασθενών, μεταξύ των οποίων παιδιά και καρκινοπαθείς

Σε εσπευσμένη εκκένωση αντικαρκινικού νοσοκομείου στην πόλη Αχβάζ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, προχώρησαν οι υγειονομικές αρχές, έπειτα από αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν σε κοντινή απόσταση από τη μονάδα υγείας.



Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, 211 ασθενείς, πολλοί από τους οποίους υποβάλλονταν σε χημειοθεραπείες ή χρειάζονταν υποστήριξη με οξυγόνο και μηχανική αναπνοή, απομακρύνθηκαν άμεσα από το Ειδικό Νοσοκομείο Μπαγκαέι για λόγους ασφαλείας.



Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Ρεζά Μπαζάρ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έθεσαν ουσιαστικά τη μονάδα εκτός λειτουργίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα.







Από την πλευρά του, ο διοικητής του νοσοκομείου, δρ. Ματζίντ Μπουαζάρ, ανέφερε ότι και οι 211 ασθενείς αναγκάστηκαν να μεταφερθούν σε άλλες δομές υγείας.



«Ασθενείς με οξυγόνο και παιδιά στην αγκαλιά» Μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού περιέγραψε σκηνές πανικού κατά την εκκένωση. «Πρόκειται για ιδιαίτερα ευάλωτους ασθενείς, ανάμεσά τους πολλοί καρκινοπαθείς. Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο βομβαρδίστηκε σφοδρά. Κάποιοι ασθενείς ήταν συνδεδεμένοι με οξυγόνο ή αναπνευστήρες», ανέφερε.







«Υπήρχαν άνθρωποι που κρατούσαν παιδιά στην αγκαλιά τους, άλλοι έβγαιναν με τους ορούς στα χέρια και άλλοι μεταφέρονταν σε αναπηρικά αμαξίδια. Όλοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο», πρόσθεσε.







Η Τεχεράνη καταγγέλλει «βάρβαρη επίθεση» Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη επίθεση» εναντίον εγκατάστασης υγείας.



Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η επίθεση «θυμίζει τις ισραηλινές επιθέσεις σε υγειονομικές εγκαταστάσεις» και προκάλεσε «έντονη αγωνία και πόνο στα νοσηλευόμενα παιδιά».







Ο ίδιος επανέλαβε ότι 211 ασθενείς που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπείες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο εξαιτίας των αεροπορικών επιδρομών.



Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις καταγγελίες της Τεχεράνης.