Θα χρειαστούν μέρες για να ελεγχθεί η μεγάλη φωτιά στη Σαραγόσα, έγιναν στάχτη πάνω από 45.000 στρέμματα
Θα χρειαστούν μέρες για να ελεγχθεί η μεγάλη φωτιά στη Σαραγόσα, έγιναν στάχτη πάνω από 45.000 στρέμματα
Πρόκειται για μια «πυρκαγιά με περίπλοκα χαρακτηριστικά προειδοποίησε ο Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο - Πολλά χωριά εκκενώθηκαν και δρόμοι έκλεισαν για την προστασία των κατοίκων
Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ορές, κοντά στη Σαραγόσα στη βορειοανατολική Ισπανία, έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστούν «μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο», προειδοποίησαν οι τοπικές αρχές στην Αραγονία.
Πρόκειται για μια «πυρκαγιά με περίπλοκα χαρακτηριστικά (...) και θα χρειαστεί μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, θα χρειαστούν μέρες για να ασφαλιστεί η περίμετρος», προειδοποίησε ο Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο της περιφερειακής κυβέρνησης της Αραγονίας.
Τονίζοντας ότι «έχουν καεί περισσότερα από 45.000 στρέμματα», ανέφερε επίσης ότι πολλά χωριά είχαν εκκενωθεί και δρόμοι είχαν κλείσει για την προστασία των κατοίκων. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
Με ανάρτηση στο X, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξήγησε ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» την εξέλιξη της πυρκαγιάς προτρέποντας τους πολίτες να είναι «προσεκτικοί» και «να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών».
Η Ισπανία βίωσε την περασμένη εβδομάδα μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της, με 13 θανάτους σε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου και κατέκαψε 70.000 στρέμματα.
Πρόκειται για μια «πυρκαγιά με περίπλοκα χαρακτηριστικά (...) και θα χρειαστεί μέρες για να τεθεί υπό έλεγχο, θα χρειαστούν μέρες για να ασφαλιστεί η περίμετρος», προειδοποίησε ο Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο της περιφερειακής κυβέρνησης της Αραγονίας.
Τονίζοντας ότι «έχουν καεί περισσότερα από 45.000 στρέμματα», ανέφερε επίσης ότι πολλά χωριά είχαν εκκενωθεί και δρόμοι είχαν κλείσει για την προστασία των κατοίκων. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
➡️ El casco urbano de Asín (Zaragoza) se ha visto afectado por el incendio forestal 🔥 declarado en la mañana de este 15 de julio en el término de Orés. El fuego ha quemado diez viviendas y alguna explotación ganadera con pérdida de ganado. Un incendio que supera ya las 4.500 ha pic.twitter.com/nnDcGs4xqK— ARAGONMETEO (@AragonMeteo) July 16, 2026
Με ανάρτηση στο X, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξήγησε ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» την εξέλιξη της πυρκαγιάς προτρέποντας τους πολίτες να είναι «προσεκτικοί» και «να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών».
15:22🎥#IFOrés #Zaragoza @BRIFpradotwit cambian de sector de trabajo.— ATBRIF (@AT_Brif) July 16, 2026
Así se presenta el incendio ahora mismo.
Somos #BRIF de @mitecogob pic.twitter.com/dWKs8BoZF1
Η Ισπανία βίωσε την περασμένη εβδομάδα μια από τις πιο φονικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία της, με 13 θανάτους σε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου και κατέκαψε 70.000 στρέμματα.
‼️ Evacuados cuatro pueblos en Zaragoza por el incendio declarado en Orés— ABC.es (@abc_es) July 16, 2026
🔗 https://t.co/6RyOFlIXvx pic.twitter.com/HIaFuomfCF
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