«Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ λέει η Τεχεράνη καθώς χτυπά αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο
«Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ λέει η Τεχεράνη καθώς χτυπά αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο
«Δεν θα επιτρέψουμε καμία αμερικανική παρέμβαση» λέει ο εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν
Ο εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει αμερικανική ανάμιξη στα στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή.
Το Ιράν θα στοχοθετήσει υποδομές σε όλη την περιφέρεια, αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει τις απειλές του να επιτεθεί σε ιρανικές υποδομές, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Ειδικότερα, στοχοθετήθηκαν «συστήματα ραντάρ, ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων» στην αεροπορική βάση Άλι αλ-Σάλεμ που βρίσκεται στο Κουβέιτ, καθώς και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα στο Μπαχρέιν, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.
Επιπλέον οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους μια αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, σε απάντηση σ' αυτό που παρουσίασαν ως αμερικανική επίθεση κοντά σ' ένα νοσοκομείο παίδων στο Ιράν.
Οι αμερικανικές δυνάμεις «χρησιμοποίησαν τις βάσεις τους στην Ιορδανία για να στοχοθετήσουν ζώνες στο Ιράν, περιλαμβανομένου του χώρου γύρω από ένα νοσοκομείο για καρκινοπαθή παιδιά», ανέφεραν στον ιστότοπό τους, διευκρινίζοντας ότι απάντησαν εξαπολύοντας «δύο κύματα πυραύλων» εναντίον των βάσεων στην Ιορδανία.
Το Ιράν θα στοχοθετήσει υποδομές σε όλη την περιφέρεια, αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει τις απειλές του να επιτεθεί σε ιρανικές υποδομές, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές βάσεις και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Ειδικότερα, στοχοθετήθηκαν «συστήματα ραντάρ, ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων» στην αεροπορική βάση Άλι αλ-Σάλεμ που βρίσκεται στο Κουβέιτ, καθώς και αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην αεροπορική βάση Σέιχ Ίσα στο Μπαχρέιν, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.
🇮🇷 Khatim Al-Anbiya headquarters issues a stern warning to the United States, declaring the Strait of Hormuz an "invincible red line" and promising the total destruction of regional infrastructure and "israeli" targets in response to any American military aggression. pic.twitter.com/lwLQJ91SzT— Iran News 24 (@IRanMediaco) July 16, 2026
Επιπλέον οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους μια αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, σε απάντηση σ' αυτό που παρουσίασαν ως αμερικανική επίθεση κοντά σ' ένα νοσοκομείο παίδων στο Ιράν.
Οι αμερικανικές δυνάμεις «χρησιμοποίησαν τις βάσεις τους στην Ιορδανία για να στοχοθετήσουν ζώνες στο Ιράν, περιλαμβανομένου του χώρου γύρω από ένα νοσοκομείο για καρκινοπαθή παιδιά», ανέφεραν στον ιστότοπό τους, διευκρινίζοντας ότι απάντησαν εξαπολύοντας «δύο κύματα πυραύλων» εναντίον των βάσεων στην Ιορδανία.
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