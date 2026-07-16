Την απελευθέρωση Αμερικανίδας που είχε φυλακιστεί στο Ιράν το 2024 ανακοίνωσε ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν

Την απελευθέρωση Αμερικανίδας που είχε φυλακιστεί στο Ιράν το 2024 ανακοίνωσε ο Τραμπ

Χαιρέτισε την χειρονομία καλής θέλησης από την Τεχεράνη, αν και απέφυγε να αναφερθεί στο όνομα ή τους λόγους για τους οποίους κρατήθηκε η γυναίκα

Την απελευθέρωση Αμερικανίδας που είχε φυλακιστεί στο Ιράν το 2024 ανακοίνωσε ο Τραμπ
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα που ήταν φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

«Το Ιράν επέτρεψε σε αμερικανίδα πολίτη, φυλακισμένη παράνομα από τον Δεκέμβριο του 2024 να φύγει από τη χώρα. Είναι πλέον ασφαλής εκτός του Ιράν, και είναι καλά. Οι ΗΠΑ εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης του Ιράν!», ανέφερε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους μέσω Truth Social.

Ο Τραμπ, ο οποίος έδωσε διαταγή να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν και να επιβληθεί ξανά αποκλεισμός των λιμανιών του στον Κόλπο τις τελευταίες ημέρες, απέφυγε να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της γυναίκας ή να εξηγήσει για ποιον λόγο είχε φυλακιστεί.

Το Ιράν έχει φυλακίσει αρκετούς υπηκόους δυτικών κρατών, στους οποίους προσάπτεται κατά κανόνα κατασκοπεία. Η Δύση κατηγορεί την Τεχεράνη πως τους χρησιμοποιεί σαν διαπραγματευτικά χαρτιά σε διακρατικές συνομιλίες.

Τον Μάιο, Ιρανός υπήκοος με καθεστώς μονίμου κατοίκου ΗΠΑ αφέθηκε ελεύθερος, αφού εξέτισε ποινή δεκαετούς κάθειρξης στο Ιράν, είχε ανακοινωθεί από την Ουάσιγκτον.
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