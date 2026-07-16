Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Υποχρεωτικές εξετάσεις για έλλειψη τεστοστερόνης στο αμερικανικό στράτευμα αποφάσισε ο Χέγκσεθ
Υποχρεωτικές εξετάσεις για έλλειψη τεστοστερόνης στο αμερικανικό στράτευμα αποφάσισε ο Χέγκσεθ
Στόχος να αποδίδουν το μέγιστο των δυνάμεών τους, εξήγησε ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου - Η πρόσβαση σε θεραπείες αποκατάστασης θα είναι προαιρετική
Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θέτει σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα ελέγχου για την «ανεπάρκεια τεστοστερόνης» μεταξύ των στρατιωτών, χαρακτηρίζοντάς το απαραίτητο ώστε να μπορούν να αποδίδουν στο «απόλυτο μέγιστο» των δυνατοτήτων τους.
Οι έλεγχοι θα διεξάγονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο των υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων των στρατιωτικών ηλικίας 30 ετών και άνω. Για τους κάτω των 30 ετών η συμμετοχή είναι εθελοντική.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χέγκσεθ ανέφερε ακόμη ότι η λήψη θεραπείας αντικατάστασης τεστοστερόνης θα είναι εθελοντική. Η πρωτοβουλία «δεν αφορά την τεχνητή ενίσχυση των επιδόσεων», είπε ακόμη.
Η κίνηση αυτή, αναφέρει το Associated Press, έρχεται σε μια περίοδο που άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν αρχίσει να υποστηρίζουν την ευκολότερη πρόσβαση των ανδρών σε θεραπείες αντικατάστασης τεστοστερόνης. Ωστόσο, τα μηνύματα του Χέγκσεθ και άλλων συνδυάζουν γνωστά επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την ορμόνη με ευρύτερους και λιγότερο τεκμηριωμένους ισχυρισμούς.
Το Πεντάγωνο εξήγησε ότι το μέτρο αποσκοπεί στη διατήρηση των στρατιωτών «ισχυρών, ανθεκτικών και ικανών» και ότι οι δυσκολίες του σύγχρονου πεδίου μάχης απαιτούν «μέγιστη ψυχολογική και πνευματική ετοιμότητα».
Τα τελευταία χρόνια, οι δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων είναι υπό εξέταση για τη χρήση τεστοστερόνης και παρόμοιων ουσιών με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους. Ο θάνατος ενός νεοσύλλεκτου των SEAL (της επίλεκτης ομάδας του Ναυτικού) κατά τη διάρκεια άσκησης το 2022 οδήγησε στην ανακάλυψη ουσιών που είχε στην κατοχή του, μεταξύ των οποίων και τεστοστερόνη, και αποκάλυψε ότι η χρήση τους στο επίλεκτο και πολύ απαιτητικό πρόγραμμα ήταν πολύ πιο διαδεδομένη από ό,τι είχε αναγνωριστεί.
Οι έλεγχοι θα διεξάγονται κάθε χρόνο στο πλαίσιο των υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων των στρατιωτικών ηλικίας 30 ετών και άνω. Για τους κάτω των 30 ετών η συμμετοχή είναι εθελοντική.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χέγκσεθ ανέφερε ακόμη ότι η λήψη θεραπείας αντικατάστασης τεστοστερόνης θα είναι εθελοντική. Η πρωτοβουλία «δεν αφορά την τεχνητή ενίσχυση των επιδόσεων», είπε ακόμη.
The High-T Department of War. pic.twitter.com/hlAUq3j2cD— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026
Το Πεντάγωνο εξήγησε ότι το μέτρο αποσκοπεί στη διατήρηση των στρατιωτών «ισχυρών, ανθεκτικών και ικανών» και ότι οι δυσκολίες του σύγχρονου πεδίου μάχης απαιτούν «μέγιστη ψυχολογική και πνευματική ετοιμότητα».
Τα τελευταία χρόνια, οι δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων είναι υπό εξέταση για τη χρήση τεστοστερόνης και παρόμοιων ουσιών με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής τους. Ο θάνατος ενός νεοσύλλεκτου των SEAL (της επίλεκτης ομάδας του Ναυτικού) κατά τη διάρκεια άσκησης το 2022 οδήγησε στην ανακάλυψη ουσιών που είχε στην κατοχή του, μεταξύ των οποίων και τεστοστερόνη, και αποκάλυψε ότι η χρήση τους στο επίλεκτο και πολύ απαιτητικό πρόγραμμα ήταν πολύ πιο διαδεδομένη από ό,τι είχε αναγνωριστεί.
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