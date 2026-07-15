H Ιορδανία λέει πως κατέρριψε τρεις πυραύλους του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Ιορδανία Πύραυλοι

H Ιορδανία λέει πως κατέρριψε τρεις πυραύλους του Ιράν

Νωρίτερα η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στο χασεμιτικό βασίλειο

H Ιορδανία λέει πως κατέρριψε τρεις πυραύλους του Ιράν
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν τρεις ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στο χασεμιτικό βασίλειο.

Τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης