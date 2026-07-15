H Ιορδανία λέει πως κατέρριψε τρεις πυραύλους του Ιράν
H Ιορδανία λέει πως κατέρριψε τρεις πυραύλους του Ιράν
Νωρίτερα η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στο χασεμιτικό βασίλειο
Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν τρεις ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στο χασεμιτικό βασίλειο.
Τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους.
Τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους.
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