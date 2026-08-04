Καταγγελία ότι σκότωσαν και έψησαν Κρι-Κρι στο φαράγγι της Σαμαριάς, έρευνα από την εισαγγελία
ΕΛΛΑΔΑ
Φαράγγι της Σαμαριάς Κρι κρι Εθνικός Δρυμός ΟΦΥΠΕΚΑ

Καταγγελία ότι σκότωσαν και έψησαν Κρι-Κρι στο φαράγγι της Σαμαριάς, έρευνα από την εισαγγελία

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε πριν από περίπου 20 μέρες

Καταγγελία ότι σκότωσαν και έψησαν Κρι-Κρι στο φαράγγι της Σαμαριάς, έρευνα από την εισαγγελία
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Καταγγελία σύμφωνα με την οποία άγνωστος ή άγνωστοι σκότωσαν και έψησαν Κρι-Κρι στον Εθνικό Δρυμό, στο φαράγγι της Σαμαριάς, έρευνα η εισαγγελία Χανίων.

Σύμφωνα με τα Χανιώτικα νέα το περιστατικό φαίνεται να σημειώθηκε πριν από περίπου 20 μέρες με την Εισαγγελία Χανίων να διατάσσει έρευνα από τη διεύθυνση Δασών που είναι αρμόδια για τη φύλαξη του Εθνικού Δρυμού.

Κατά την ίδια πηγή, ο ΟΦΥΠΕΚΑ ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και λειτουργία του Εθνικού Δρυμού έχει γνώση για την καταγγελία και περιμένει το πόρισμα των αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι η θήρευση του Κρητικού αιγάγρου απαγορεύεται αυστηρά και επισύρει διοικητικό πρόστιμο 2000 ευρώ αλλά και ποινική δίωξη με ποινές φυλάκισης.

ΕΦΑΓΑΝ ΚΡΙ ΚΡΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ;-
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