Τραμπ: Θα επιβάλω τέλος 20% σε όλα τα φορτία, θα είμαστε ο «Φύλακας των Στενών του Ορμούζ»
Τραμπ: Θα επιβάλω τέλος 20% σε όλα τα φορτία, θα είμαστε ο «Φύλακας των Στενών του Ορμούζ»
Νέα παρέμβαση με ιδιαίτερα επιθετική ρητορική πραγματοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας μέσω του Truth Social ότι επανέρχεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν
Νέα παρέμβαση με ιδιαίτερα επιθετική ρητορική για την κρίση με το Ιράν πραγματοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας μέσω του Truth Social ότι η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει τον ρόλο του «Φύλακα των Στενών του Ορμούζ» και ότι θα επιβάλει τέλος, ύψους 20% επί της αξίας όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, προκειμένου να καλύπτονται –όπως υποστήριξε– τα έξοδα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξή του στο Fox News, όπου είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «κρατήσουν» τα Στενά του Ορμούζ και «πιθανότατα θα τα διαχειρίζονται», υποστηρίζοντας ότι οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον οφείλουν να πληρώνουν για την προστασία που τους παρέχουν οι ΗΠΑ.
Aναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:
«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον Ιρανικό Αποκλεισμό, επειδή αφορά αποκλειστικά τα ιρανικά πλοία και τους πελάτες τους, εμποδίζοντάς τους να εισέρχονται ή να εξέρχονται από τα Στενά. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση στη θαλάσσια οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως ο “Φύλακας των Στενών του Ορμούζ”. Ωστόσο, για λόγους δικαιοσύνης, θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί της αξίας κάθε φορτίου που διακινείται μέσω των Στενών, ώστε να καλύπτονται όλα τα απαραίτητα έξοδα για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτή την ιδιαίτερα ασταθή περιοχή του κόσμου. Η διαδικασία και η εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα ξεκινήσουν άμεσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».
Νωρίτερα, ίδιου περιεχομένου δηλώσεις έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News, όπου τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα γίνουν φύλακες των Στενών του Ορμούζ και θα πληρώνονται γι αυτό. Απαντώντας, η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν να παρέμβουν στο Ορμούζ και απείλησε με επιθέσεις εναντίον όσων συνεργάζονται με την Ουάσιγκτον.
«Δεν επιτρέπουμε και δεν θα επιτρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρεμβαίνουν στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Κατάμ αλ-Ανμπίγια», σε σχόλια που μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.
Οι ιρανικές δυνάμεις θα «αντιμετωπίσουν αυστηρά κάθε διαταραχή και ανασφάλεια» εκτός της καθορισμένης από την Τεχεράνη διαδρομής.
«Οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ και υλικοτεχνική υποστήριξη προς τον επιθετικό στρατό της χώρας αυτής θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», δήλωσε ο Ζολφαγκάρι, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να «εμπλέξει όλες τις χώρες της περιοχής».
Η ανάρτηση ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξή του στο Fox News, όπου είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «κρατήσουν» τα Στενά του Ορμούζ και «πιθανότατα θα τα διαχειρίζονται», υποστηρίζοντας ότι οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον οφείλουν να πληρώνουν για την προστασία που τους παρέχουν οι ΗΠΑ.
Aναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:
«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον Ιρανικό Αποκλεισμό, επειδή αφορά αποκλειστικά τα ιρανικά πλοία και τους πελάτες τους, εμποδίζοντάς τους να εισέρχονται ή να εξέρχονται από τα Στενά. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν ελεύθερη και δίκαιη πρόσβαση στη θαλάσσια οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως ο “Φύλακας των Στενών του Ορμούζ”. Ωστόσο, για λόγους δικαιοσύνης, θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί της αξίας κάθε φορτίου που διακινείται μέσω των Στενών, ώστε να καλύπτονται όλα τα απαραίτητα έξοδα για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτή την ιδιαίτερα ασταθή περιοχή του κόσμου. Η διαδικασία και η εφαρμογή αυτού του σχεδίου θα ξεκινήσουν άμεσα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».
Νωρίτερα, ίδιου περιεχομένου δηλώσεις έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News, όπου τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα γίνουν φύλακες των Στενών του Ορμούζ και θα πληρώνονται γι αυτό. Απαντώντας, η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην επιχειρήσουν να παρέμβουν στο Ορμούζ και απείλησε με επιθέσεις εναντίον όσων συνεργάζονται με την Ουάσιγκτον.
Η Τεχεράνη προειδοποιεί τις ΗΠΑ
«Δεν επιτρέπουμε και δεν θα επιτρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρεμβαίνουν στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Κατάμ αλ-Ανμπίγια», σε σχόλια που μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας IRIB.
Οι ιρανικές δυνάμεις θα «αντιμετωπίσουν αυστηρά κάθε διαταραχή και ανασφάλεια» εκτός της καθορισμένης από την Τεχεράνη διαδρομής.
«Οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ και υλικοτεχνική υποστήριξη προς τον επιθετικό στρατό της χώρας αυτής θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», δήλωσε ο Ζολφαγκάρι, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να «εμπλέξει όλες τις χώρες της περιοχής».
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