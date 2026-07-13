Ο Ζελένσκι «παραίτησε» την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, ενόψει του σχηματισμού νέας κυβέρνησης
Οι Ουκρανοί βουλευτές ετοιμάζονται αυτήν την εβδομάδα να ψηφίσουν για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, μετά την απόφαση του προέδρου Ζελέσνκι να αποπέμψει την Γιούλια Σβιριντένκο
«Το κοινοβούλιο θα εξετάσει το θέμα αυτό στο εγγύς μέλλον, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία», έγραψε ο Ρουσλάν Στεφαντσούκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
Η κοινοβουλευτική διαδικασία για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης ενδέχεται να ξεκινήσει από αύριο, Τρίτη.
Βουλευτές ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μεταξύ των πιθανών υποψηφίων για την αντικατάσταση της Σβιριντένκο συγκαταλέγονται ο Σεργκέι Κορέτσκι, επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου «Ναφτογκάζ», ο υπουργός Ενέργειας Ντενίς Σμιχάλ, ο οποίος είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Άμυνας για έξι μήνες, καθώς και ο νυν υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φιόντοροφ.
I discussed with the President the challenges facing our country, the changes needed to strengthen the Government’s work, and our relations with international partners.— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) July 12, 2026
At this moment, it is critically important to unite all our strength and resources to make Ukraine stronger.… pic.twitter.com/lRIgk5yqh0
Οι Ουκρανοί βουλευτές ετοιμάζονται αυτήν την εβδομάδα να ψηφίσουν για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, μετά την απόφαση του προέδρου Ζελέσνκι να αποπέμψει την πρωθυπουργό του, σε μια κίνηση που, όπως είπε, θα φέρει νέες ιδέες, αλλά για την οποία οι επικριτές προειδοποίησαν ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει αναταραχές σε μια κρίσιμη φάση του πολέμου.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι την ευχαρίστησε για το «καθαρό, σταθερό και αποτελεσματικό» έργο της στην πρωθυπουργία, καθώς και για τα χρόνια παραγωγικής υπηρεσίας της στην ουκρανική κυβέρνηση. Παράλληλα, της πρότεινε να αναλάβει έναν νέο, σημαντικό ρόλο στις σχέσεις με έναν βασικό εταίρο της Ουκρανίας.
«Είμαι ευγνώμων στη Γιούλια για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της»
«Είμαι ευγνώμων στην Γιούλια για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της, ως πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της, στην ομάδα εργασίας (της Ουκρανίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων), ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συνεχίζει: «Αναμένω ότι μαζί με μέλη του κοινοβουλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας».
Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026
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