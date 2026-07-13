Ο Ζελένσκι «παραίτησε» την πρωθυπουργό της Ουκρανίας, ενόψει του σχηματισμού νέας κυβέρνησης

Οι Ουκρανοί βουλευτές ετοιμάζονται αυτήν την εβδομάδα να ψηφίσουν για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, μετά την απόφαση του προέδρου Ζελέσνκι να αποπέμψει την Γιούλια Σβιριντένκο