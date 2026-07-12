Ο Ζελένσκι πρότεινε την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, μεταδίδει το Reuters
Ο Ζελένσκι πρότεινε την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, μεταδίδει το Reuters
Δεν διευκρινίζει ακόμη ποιος θα αναλάβει τη θέση της Πρωθυπουργού
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Κυριακή 12/7 ότι πρότεινε την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι την ευχαρίστησε για το «καθαρό, σταθερό και αποτελεσματικό» έργο της στην πρωθυπουργία, καθώς και για τα χρόνια παραγωγικής υπηρεσίας της στην ουκρανική κυβέρνηση. Παράλληλα, της πρότεινε να αναλάβει έναν νέο, σημαντικό ρόλο στις σχέσεις με έναν βασικό εταίρο της Ουκρανίας.
«Είμαι ευγνώμων στην Γιούλια για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της, ως πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της, στην ομάδα εργασίας (της Ουκρανίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων), ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συνεχίζει: «Αναμένω ότι μαζί με μέλη του κοινοβουλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας».
Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε ακόμη ποιος θα αναλάβει τη θέση της πρωθυπουργού, όπως μεταδίδει το Reuters.
Η Γιούλια Σβιριντένκο είναι Ουκρανή πολιτικός, η οποία υπηρετεί ως η 19η πρωθυπουργός της Ουκρανίας από τις 17 Ιουλίου 2025.
Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι την ευχαρίστησε για το «καθαρό, σταθερό και αποτελεσματικό» έργο της στην πρωθυπουργία, καθώς και για τα χρόνια παραγωγικής υπηρεσίας της στην ουκρανική κυβέρνηση. Παράλληλα, της πρότεινε να αναλάβει έναν νέο, σημαντικό ρόλο στις σχέσεις με έναν βασικό εταίρο της Ουκρανίας.
«Είμαι ευγνώμων στην Γιούλια για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της, ως πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της, στην ομάδα εργασίας (της Ουκρανίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων), ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συνεχίζει: «Αναμένω ότι μαζί με μέλη του κοινοβουλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας».
Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε ακόμη ποιος θα αναλάβει τη θέση της πρωθυπουργού, όπως μεταδίδει το Reuters.
Η Γιούλια Σβιριντένκο είναι Ουκρανή πολιτικός, η οποία υπηρετεί ως η 19η πρωθυπουργός της Ουκρανίας από τις 17 Ιουλίου 2025.
Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026
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