Ο Ζελένσκι πρότεινε την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, μεταδίδει το Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Γιούλια Σβιριντένκο Reuters

Ο Ζελένσκι πρότεινε την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, μεταδίδει το Reuters

Δεν διευκρινίζει ακόμη ποιος θα αναλάβει τη θέση της Πρωθυπουργού

Ο Ζελένσκι πρότεινε την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, μεταδίδει το Reuters
Ζωή Ψαρρά
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Κυριακή 12/7 ότι πρότεινε την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ζελένσκι την ευχαρίστησε για το «καθαρό, σταθερό και αποτελεσματικό» έργο της στην πρωθυπουργία, καθώς και για τα χρόνια παραγωγικής υπηρεσίας της στην ουκρανική κυβέρνηση. Παράλληλα, της πρότεινε να αναλάβει έναν νέο, σημαντικό ρόλο στις σχέσεις με έναν βασικό εταίρο της Ουκρανίας.

«Είμαι ευγνώμων στην Γιούλια για την ξεκάθαρη, σταθερή κι αποτελεσματική δουλειά της, ως πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της, στην ομάδα εργασίας (της Ουκρανίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων), ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη»,  αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συνεχίζει: «Αναμένω ότι μαζί με μέλη του κοινοβουλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας».

Ο Ζελένσκι πρότεινε την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, μεταδίδει το Reuters


Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε ακόμη ποιος θα αναλάβει τη θέση της πρωθυπουργού, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Γιούλια Σβιριντένκο είναι Ουκρανή πολιτικός, η οποία υπηρετεί ως η 19η πρωθυπουργός της Ουκρανίας από τις 17 Ιουλίου 2025. 

Ζωή Ψαρρά
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