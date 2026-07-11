Προειδοποιεί το Ιράν: Δεν θα δεσμευόμαστε από το μνημόνιο που υπογράψαμε αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τις παραβιάσεις
Προειδοποιεί το Ιράν: Δεν θα δεσμευόμαστε από το μνημόνιο που υπογράψαμε αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τις παραβιάσεις
Σαφή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε το Ιράν μέσω του μόνιμου αντιπροσώπου του στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί
Σαφή προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε το Ιράν μέσω του μόνιμου αντιπροσώπου του στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη θα σταματήσει να τηρεί το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με την Ουάσιγκτον, εφόσον οι αμερικανικές επιθέσεις συνεχιστούν.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Ιραβανί κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κατάφωρη παραβίαση» του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αναφερόμενος στα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 8 Ιουλίου εναντίον ιρανικών νησιών και πόλεων στο νότιο τμήμα της χώρας.
«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Μνημόνιο Κατανόησης, το Ιράν δεν θα δεσμεύεται πλέον να εκπληρώνει τις δικές του υποχρεώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός διπλωμάτης.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να είναι πρόθυμη να τηρήσει τη συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουάσιγκτον θα συμμορφωθεί πλήρως με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.
Οι δηλώσεις του Ιραβανί έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ των δύο χωρών, με τις αμοιβαίες κατηγορίες να εντείνουν το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Ιραβανί κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «κατάφωρη παραβίαση» του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αναφερόμενος στα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 8 Ιουλίου εναντίον ιρανικών νησιών και πόλεων στο νότιο τμήμα της χώρας.
«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Μνημόνιο Κατανόησης, το Ιράν δεν θα δεσμεύεται πλέον να εκπληρώνει τις δικές του υποχρεώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός διπλωμάτης.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να είναι πρόθυμη να τηρήσει τη συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουάσιγκτον θα συμμορφωθεί πλήρως με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.
Οι δηλώσεις του Ιραβανί έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ των δύο χωρών, με τις αμοιβαίες κατηγορίες να εντείνουν το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή.
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