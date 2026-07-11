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Ιράν κατά ΗΠΑ: «Τηρήσαμε τον λόγο μας, η Ουάσινγκτον παραβίασε την εκεχειρία»
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν Αμπάς Αραγτσί Εκεχειρία

Ιράν κατά ΗΠΑ: «Τηρήσαμε τον λόγο μας, η Ουάσινγκτον παραβίασε την εκεχειρία»

Ο Αμπάς Αραγτσί υποστηρίζει ότι οι νέες αμερικανικές κυρώσεις υπονομεύουν τη συμφωνία και επιβαρύνουν περαιτέρω τις σχέσεις των δύο χωρών

Ιράν κατά ΗΠΑ: «Τηρήσαμε τον λόγο μας, η Ουάσινγκτον παραβίασε την εκεχειρία»
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Το Ιράν «τήρησε τον λόγο» του απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχειρία, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τελείωσε, σημείωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει τηρήσει τον λόγο του», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Αραγτσί, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «παραβίαση» της εκεχειρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.
«Η παραβίαση αυτή προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι ΗΠΑ. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα: δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
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