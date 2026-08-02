Στο φως φυτεία με 890 δενδρύλλια κάνναβης στην Κορινθία
ΕΛΛΑΔΑ
Κορινθία Αστυνομία

Στο φως φυτεία με 890 δενδρύλλια κάνναβης στην Κορινθία

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των καλλιεργητών

Στο φως φυτεία με 890 δενδρύλλια κάνναβης στην Κορινθία
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Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της φυτείας 890 δενδρυλλίων κάνναβης που εντόπισε η Ελληνική Αστυνομία στην Κορινθία.

Στο πλαίσιο των ενεργειών και των δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης στοιχείων, εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του δήμου Σικυωνίων Κορινθίας, φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, απ’ τους αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ Κορινθίας και της ΕΚΑΜ βρέθηκε σε ειδικά εκχερσωμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο φυτεία, σε 3 επίπεδα, όπου καλλιεργούνταν, συνολικά, 890 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,80 μ. περίπου. Όλα τα δενδρύλλια, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Στον χώρο της φυτείας, εντοπίστηκαν σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών. Επίσης, βρέθηκε και αντίστοιχος αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορίνθου. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που καλλιεργούσαν τη φυτεία.


Στο φως φυτεία με 890 δενδρύλλια κάνναβης στην Κορινθία
Στο φως φυτεία με 890 δενδρύλλια κάνναβης στην Κορινθία
4 ΣΧΟΛΙΑ

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