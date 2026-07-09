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Τόκιο: Συνελήφθη γυναίκα που έραψε τα χείλια της συγκατοίκου της, το θύμα ζήτησε βοήθεια με σημείωμα
ΚΟΣΜΟΣ
Τόκιο Σύλληψη συγκατοικος

Τόκιο: Συνελήφθη γυναίκα που έραψε τα χείλια της συγκατοίκου της, το θύμα ζήτησε βοήθεια με σημείωμα

Η 49χρονη Μασάι Σακουράι  «εξοργίστηκε ύστερα από διαφωνία και μου έραψε τα χείλια», είπε στους αστυνομικούς η γυναίκα που τραυματίστηκε

Τόκιο: Συνελήφθη γυναίκα που έραψε τα χείλια της συγκατοίκου της, το θύμα ζήτησε βοήθεια με σημείωμα
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Η αστυνομία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε κοντά στο Τόκιο μια γυναίκα με την υποψία ότι είχε ράψει τα χείλια της συγκατοίκου της.

Το θύμα, μια γυναίκα 42 ετών, διέφυγε από το σπίτι που βρίσκεται στην πόλη Κόγκα και κατέφυγε σε γειτονικό κατάστημα, κρατώντας ένα χαρτί στο οποίο είχε γράψει «Βοήθεια», δήλωσε αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αστυνομία της διοικητικής περιφέρειας Ιμπαράκι, όπου βρίσκεται η Κόγκα, στη συνέχεια συνέλαβε την Μασάι Σακουράι, 49 ετών, με την «υποψία της επίθεσης», διευκρίνισε εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας.

Η Σακουράι ζούσε με το θύμα την περίοδο που συνέβη το καταγγελλόμενο περιστατικό, στις 29 Ιουνίου, όταν έραψε «με βελόνα και κλωστή τα χείλια» της συγκατοίκου της, δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η γυναίκα συνελήφθη τη Δευτέρα.

Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό καθώς και τις μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι και τρίτο πρόσωπο ζούσε στο σπίτι, σύμφωνα με τον αξιωματικό της τοπικής αστυνομίας.

Η ύποπτη «εξοργίστηκε ύστερα από διαφωνία και μου έραψε τα χείλια», είχε δηλώσει στους αστυνομικούς η γυναίκα που τραυματίστηκε, σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.
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