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Ο Τραμπ σχεδιάζει να αποσύρει τη Συρία από τον κατάλογο των χωρών που στηρίζουν την τρομοκρατία
Ο Τραμπ σχεδιάζει να αποσύρει τη Συρία από τον κατάλογο των χωρών που στηρίζουν την τρομοκρατία
Το Ισραήλ "θέλει να αποχωρήσει" από τον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει τη Συρία από τον κατάλογο των χωρών που στηρίζουν την τρομοκρατία.
«Νομίζω ότι θα το κάνω» είπε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη συνάντηση που είχε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα στην Τουρκία.
Η Ουάσιγκτον είχε αναφέρει προηγουμένως ότι εξετάζει το αν θα παραμείνει η Συρία σε αυτήν τη λίστα. Οι χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτήν υπόκεινται σε περιορισμούς στην ξένη βοήθεια, τις εξαγωγές αμυντικών όπλων και ορισμένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
Τον περασμένο μήνα ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο τερμάτισε τις κυρώσεις στη Συρία, βάζοντας τέλος στην απομόνωση της χώρας από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και υλοποιώντας τη δέσμευση των ΗΠΑ ότι θα βοηθήσουν τη Δαμασκό στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον εμφύλιο. Πολλές σαουδαραβικές εταιρείες σχεδιάζουν επενδύσεις ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ριάντ να στηρίξει την ανάκαμψη της Συρίας, ενώ και άλλες χώρες του Κόλπου έχουν δεσμευτεί ότι θα παράσχουν οικονομική βοήθεια.
Ο Τραμπ συνεχάρη τον Σάρα, ο οποίος ήταν διοικητής του Μετώπου Νούσρα, ενός παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία, μέχρι που διέκοψε σχέσεις με την οργάνωση αυτήν το 2016. Στη συνέχεια τέθηκε επικεφαλής ενός συνασπισμού ισλαμιστικών οργανώσεων και ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, στα τέλη του 2024.
«Τον σέβονται ολοι, συμπεριλαμβανομένου και εμού», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο Λίβανος απαιτεί να αποσυρθεί από το Ισραήλ από δύο «πιλοτικές ζώνες» στον νότο, προκειμένου να συμμετάσχει στον νέο γύρο συνομιλιών που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στη Ρώμη, είπε μια διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η Ιταλία και το Ισραήλ έχουν ανακοινώσει ότι οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στις 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, όπως οι λιβανέζικες αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τι στάση θα κρατήσουν.
«Νομίζω ότι θα το κάνω» είπε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη συνάντηση που είχε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα στην Τουρκία.
Η Ουάσιγκτον είχε αναφέρει προηγουμένως ότι εξετάζει το αν θα παραμείνει η Συρία σε αυτήν τη λίστα. Οι χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτήν υπόκεινται σε περιορισμούς στην ξένη βοήθεια, τις εξαγωγές αμυντικών όπλων και ορισμένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
BREAKING: Trump says he will remove Syria from the state sponsor of terrorism list pic.twitter.com/11Sv9RH3kd— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 8, 2026
Τον περασμένο μήνα ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο τερμάτισε τις κυρώσεις στη Συρία, βάζοντας τέλος στην απομόνωση της χώρας από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και υλοποιώντας τη δέσμευση των ΗΠΑ ότι θα βοηθήσουν τη Δαμασκό στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον εμφύλιο. Πολλές σαουδαραβικές εταιρείες σχεδιάζουν επενδύσεις ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ριάντ να στηρίξει την ανάκαμψη της Συρίας, ενώ και άλλες χώρες του Κόλπου έχουν δεσμευτεί ότι θα παράσχουν οικονομική βοήθεια.
Ο Τραμπ συνεχάρη τον Σάρα, ο οποίος ήταν διοικητής του Μετώπου Νούσρα, ενός παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία, μέχρι που διέκοψε σχέσεις με την οργάνωση αυτήν το 2016. Στη συνέχεια τέθηκε επικεφαλής ενός συνασπισμού ισλαμιστικών οργανώσεων και ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, στα τέλη του 2024.
«Τον σέβονται ολοι, συμπεριλαμβανομένου και εμού», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον ΛίβανοΓια το θέμα του Λιβάνου, μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως το Ισραήλ θα αποσύρει τον στρατό από το νότιο τμήμα αυτή της χώρας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι «αισθάνεται» ότι το Ισραήλ θέλει να κάνει αυτό το βήμα.
Ο Λίβανος απαιτεί να αποσυρθεί από το Ισραήλ από δύο «πιλοτικές ζώνες» στον νότο, προκειμένου να συμμετάσχει στον νέο γύρο συνομιλιών που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν στη Ρώμη, είπε μια διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η Ιταλία και το Ισραήλ έχουν ανακοινώσει ότι οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στις 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, όπως οι λιβανέζικες αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει τι στάση θα κρατήσουν.
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