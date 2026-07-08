Μελόνι για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ: Εμείς θα καθορίσουμε τους χρόνους και τους τρόπους, προτεραιότητα η ιταλική βιομηχανία

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα που επενδύονται στον συγκεκριμένο τομέα, πρέπει να καταλήγουν σε ιταλικές βιομηχανίες και στην στήριξη της τεχνολογικής έρευνας της χώρας