Κυρώσεις από τη Βρετανία σε ρωσικά ινστιτούτα και σε επτά πρόσωπα για τη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι

Τα πρόσωπα και τα ινστιτούτα εμπλέκονταν στην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή θανατηφόρων νευροτοξικών παραγόντων, τύπου Νόβιτσοκ και επιβατιδίνης, που χρησιμοποιήθηκαν στη δηλητηρίαση του Αλεξέι Ναβάλνι και της Ντόουν Στέρτζες, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών