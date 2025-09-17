Αλεξέι Ναβάλνι: Δηλητηριάστηκε, λέει η σύζυγός του - Επικαλείται έρευνα σε εργαστήρια του εξωτερικού
Ανάρτηση στο Χ με την οποία υποστηρίζει ότι ο θάνατος του επικεφαλής της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι σε ρωσική φυλακή τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν αποτέλεσμα δηλητηρίασης, έκανε την Τετάρτη η σύζυγός του, Γιούλια Ναβάλναγια.

Η σύζυγος του Ναβάλνι επικαλείται αποτελέσματα εξέτασης από εργαστήρια του εξωτερικού βιολογικών στοιχείων από τη σορό του Ναβάλνι.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Ναβάλναγια, η οποία έχει κατηγορήσει το Κρεμλίνο για τη δολοφονία του συζύγου της, εξιστορεί ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι ζήτησε βοήθεια στις 12:10 της 16ης Φεβρουαρίου 2024 λέγοντας ότι νιώθει άρρωστος, ότι καίει το στήθος και το στομάχι του και μετά ξεκίνησε να κάνει εμετό.



Απαιτώ τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων για να έρθει στο φως η «άβολη αλήθεια», πρόσθεσε η σύζυγος του Ναβάλνι χωρίς, ωστόσο, να αναφέρει ποιο δηλητήριο χρησιμοποιήθηκε.

Ρώσοι ερευνητές που ασχολήθηκαν με την υπόθεση κατέληξαν, το 2024, στο συμπέρασμα ότι ο Ναβάλνι «πέθανε από συνδυασμό ασθενειών», ισχυρισμό που απορρίπτει η σύζυγός του.

