Πέθανε ο Παλαιστίνιος που πέρασε 40 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή
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Πέθανε ο Παλαιστίνιος που πέρασε 40 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή

Ο Παλαιστίνιος Μαχέρ Αμπντούλ Λατίφ Γιούνις είχε συλληφθεί το 1983 για συμμετοχή σε ένοπλη δράση κατά της ισραηλινής κατοχής και σχέσεις με τη Φατάχ - Αποφυλακίστηκε το 2023

Πέθανε ο Παλαιστίνιος που πέρασε 40 χρόνια σε ισραηλινή φυλακή
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Πέθανε σε ηλικία 68 ετών ο Παλαιστίνιος Μαχέρ Αμπντούλ Λατίφ Γιούνις, ο οποίος είχε περάσει τέσσερις δεκαετίες σε ισραηλινή φυλακή, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ο Γιούνις είχε συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές το 1983, λόγω της εμπλοκής του σε ένοπλη δράση κατά της ισραηλινής κατοχής και της σύνδεσής του με το κίνημα της Φατάχ.

Αρχικά είχε καταδικαστεί σε θάνατο, ωστόσο η ποινή του μετατράπηκε στη συνέχεια σε ισόβια κάθειρξη και αργότερα καθορίστηκε στα 40 χρόνια φυλάκισης.


Αποφυλακίστηκε το 2023 έπειτα από τέσσερις δεκαετίες

Μετά την ολοκλήρωση της ποινής του, ο Γιούνις αποφυλακίστηκε το 2023, έπειτα από 40 χρόνια κράτησης. Η υπόθεσή του είχε γίνει γνωστή στα παλαιστινιακά εδάφη, καθώς ανήκε στους κρατούμενους που είχαν παραμείνει για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις ισραηλινές φυλακές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του.
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