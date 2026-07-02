Το Δικαστήριο της ΕΕ επικυρώνει πρόστιμο ύψους 4,1 δισ. ευρώ κατά της Google

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Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέριχε απόψε αίτηση αναιρέσεως που άσκησαν η Google και η μητρική της εταιρεία Alphabet κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου και επικυρώνεται, ως εκ τούτου, το πρόστιμο που επιβλήθηκε για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της μηχανής αναζήτησης GoogleSearch στο πλαίσιο του λειτουργικού συστήματος Android.Το ιστορικό της υπόθεσης ξεκίνησε το 2018, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση στην οποία διαπίστωσε ότι η Google είχε καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της καθότι επέβαλλε, ιδίως μέσω συμφωνιών προεγκατάστασης και όρων παραχώρησης άδειας χρήσης ορισμένων εφαρμογών, την προώθηση της μηχανής αναζήτησης Google Search και του προγράμματος περιήγησης Chrome στις κινητές συσκευές που λειτουργούν με το λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο επίσης προσφέρεται από την Google. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε ενιαία και διαρκή παράβαση για το σύνολο των εν λόγω συμπεριφορών και επέβαλε στην Google συνολικό πρόστιμο ύψους 4 342 865 000 ευρώ, εκ του οποίου η Alphabet ευθυνόταν να καταβάλει αλληλεγγύως ποσό 1 921 666 000.Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,πρωτοδίκως, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για ενιαία και διαρκή παράβαση, αλλά ακύρωσε το μέρος εκείνο της απόφασης της Επιτροπής που αφορούσε τη συμπεριφορά που συνίστατο στην εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών κατανομής εσόδων με ορισμένους κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού και φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων από την αποκλειστική προεγκατάσταση του Google Search σε προκαθορισμένο χαρτοφυλάκιο συσκευών.Σήμερα, το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως που άσκησαν η Google και η Alphabet κατά της εν λόγω απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου και επικυρώνει το πρόστιμο που επιβλήθηκε στις δύο εταιρίες για τις αντίθετες προς τον ανταγωνισμό πρακτικές τους όσον αφορά το λειτουργικό σύστημα Android, όπως το εν λόγω πρόστιμο διαμορφώθηκε κατά τα ανωτέρω από το Γενικό Δικαστήριο.Σύμφωνα με το σκεπτικό του ανώτατου δικαιοδοτικού οργάνου της ΕΕ, το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε κανένα νομικό σφάλμα κατά την εκτίμηση των αντίθετων προς τονανταγωνισμό αποτελεσμάτων των όρων προεγκατάστασης που προβλέπονται στις συμφωνίες Android. Το Δικαστήριο εκτιμά ότι το Γενικό Δικαστήριο μπορούσε να λάβει υπόψη το σύνολο του κρίσιμου οικονομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών κατανομής εσόδων, χωρίς να είναι απαραίτητο να προβεί συστηματικά σε ανάλυση αντίστροφου σεναρίου προκειμένου να διαπιστώσει παράβαση της απαγόρευσης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει επίσης ότι το Γενικό Δικαστήριο μπορούσε να διαπιστώσει την ύπαρξη προκατάληψης υπέρ του status quo προς όφελος των προεγκατεστημένων εφαρμογών και να κρίνει ότι η Google και η Alphabet δεν είχαν αποδείξει ότι οι προτιμήσεις των χρηστών ή η προβαλλόμενη ποιότητα των υπηρεσιών τους εξηγούσαν αφ’ εαυτών τις παρατηρηθείσες συμπεριφορές.Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε κανένα νομικό σφάλμα καθόσον επιβεβαίωσε την εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με τους όρους προεγκατάστασης που προβλέπονται στις συμφωνίες Android. Η απόδειξη κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης δεν εξαρτάται, σε κάθε περίπτωση, από την απόδειξη της ικανότητας να αποκλειστούν από την αγορά μόνον εξίσου αποτελεσματικοί ανταγωνιστές. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επίμαχων ψηφιακών αγορών, το Γενικό Δικαστήριο ορθώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω πρακτικές ήταν ικανές να περιορίσουν τον ανταγωνισμό και να ενισχύσουν τα εμπόδια εισόδου χωρίς να εφαρμόσει τέτοιο κριτήριο.Τρίτον, το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε νομικό σφάλμα όταν επιβεβαίωσε την εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες κατά του κατακερματισμού. Οι συμφωνίες αυτές ήταν ικανές να περιορίσουν τις εμπορικές δυνατότητες των μη συμβατών εκδόσεων του Android και, ως εκ τούτου, να ενισχύσουν τη δεσπόζουσα θέση της Google. Υπό τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης, δεν ήταν αναγκαίο να πραγματοποιηθεί ανάλυση αντίστροφου σεναρίου, διότι τα αντίθετα στον ανταγωνισμό αποτελέσματα της συμπεριφοράς είχαν αποδειχθεί επαρκώς.Τέταρτον, το Γενικό Δικαστήριο μπορούσε να απορρίψει τους αντικειμενικούς δικαιολογητικούς λόγους που προέβαλε η Google όσον αφορά τις συμφωνίες κατά του κατακερματισμού και να διατηρήσει τον χαρακτηρισμό της ενιαίας και διαρκούς παράβασης παρά τη μερική ακύρωση της επίδικης απόφασης ως προς ορισμένες συμφωνίες κατανομής εσόδων, δεδομένου ότι οι λοιπές καταχρήσεις εξακολουθούσαν να εντάσσονται στην ίδια αντίθετη προς τον ανταγωνισμό στρατηγική.Τέλος, το Δικαστήριο επικυρώνει την άσκηση, εκ μέρους του Γενικού Δικαστηρίου, της πλήρους δικαιοδοσίας του για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου και κρίνει ότι ήταν επαρκής η αιτιολογία του και ότι είχαν τηρηθεί οι δικονομικές αρχές τις οποίες επικαλέστηκαν η Google και η Alphabet, μεταξύ των οποίων και οι σχετικές με τα δικαιώματα άμυνας.