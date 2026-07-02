Συνελήφθη μέλος της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, κατηγορείται ότι έκανε δωρεές σε «απαγορευμένη οργάνωση»
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Συνελήφθη μέλος της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, κατηγορείται ότι έκανε δωρεές σε «απαγορευμένη οργάνωση»

Η Έλενα Περεπέλιτσα, 60 ετών, συνελήφθη οκτώ ημέρες αφού ο αντιπρόεδρος του κόμματος Μαξίμ Κρούγκλοφ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών με την κατηγορία ότι διέδιδε ψευδείς ειδήσεις για τον ρωσικό στρατό

Συνελήφθη μέλος της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, κατηγορείται ότι έκανε δωρεές σε «απαγορευμένη οργάνωση»
Ένα μέλος του ρωσικού, φιλελεύθερου κόμματος Γιάμπλακο, το οποίο αντιτίθεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, συνελήφθη σήμερα στη Μόσχα με την υποψία ότι έκανε δωρεές σε απαγορευμένη οργάνωση, ανακοίνωσε το κόμμα.

Η Έλενα Περεπέλιτσα, 60 ετών, συνελήφθη οκτώ ημέρες αφού ο αντιπρόεδρος του κόμματος Μαξίμ Κρούγκλοφ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 7 ετών με την κατηγορία ότι διέδιδε ψευδείς ειδήσεις για τον ρωσικό στρατό.

Τον Σεπτέμβριο, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει την πέμπτη χρονιά και οι επιθέσεις ουκρανικών drone εντός του ρωσικού εδάφους εντείνονται, στη Ρωσία θα διεξαχθούν εκλογές για την ανανέωση της Δούμας, της Κάτω Βουλής.



Το Γιάμπλακο, που κατά τη μετασοβιετική περίοδο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φιλελεύθερα κόμματα της χώρας, σήμερα δεν έχει κανέναν βουλευτή στην κρατική Δούμα, μόνο μερικούς εκπροσώπους σε τοπικά κοινοβούλια. Θεωρείται απίθανο να κερδίσει κάποια έδρα στις φετινές εκλογές, όμως και μόνο η συμμετοχή του παρέχει μια πλατφόρμα για αντιπολεμικές απόψεις τις οποίες οι αρχές θέλουν να καταστείλουν.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, η ρωσική έκδοση του περιοδικού Forbes ανακοίνωσε τον θάνατο του Σεργκέι Μινγκάζοφ, ενός δημοσιογράφου που δικαζόταν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα για την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων για τον πόλεμο. Σύμφωνα με το Forbes, ο 57χρονος Μινγκάζοφ πέθανε από καρκίνο.

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