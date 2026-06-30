Ο πόλεμος αλλάζει και τη φύση: Πουλιά φτιάχνουν φωλιές με καλώδια οπτικών ινών στο μέτωπο της Ουκρανίας

Ερευνητές εντόπισαν φωλιές πλεγμένες με οπτικές ίνες που χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση επιθετικών drones – «Αποτυπώνουν πώς ο πόλεμος αλλάζει ακόμη και τη φύση», λένε οι επιστήμονες

Ουκρανία. Πουλιά που ζουν κοντά στη γραμμή του μετώπου έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν καλώδια οπτικών ινών για να κατασκευάζουν τις φωλιές τους.



Οι φωλιές, πλεγμένες με ξερά χόρτα και λεπτά καλώδια οπτικών ινών, βρέθηκαν σε περιοχές της πρώτης γραμμής και έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστημόνων, καθώς αποτελούν μια πρωτόγνωρη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο ο πόλεμος επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον.



1.200 χιλιομέτρων, το έδαφος είναι γεμάτο με εξαιρετικά λεπτά καλώδια οπτικών ινών, τα οποία χρησιμοποιούν τόσο οι ουκρανικές όσο και οι ρωσικές δυνάμεις για την καθοδήγηση επιθετικών drones, ώστε να μην επηρεάζονται από ηλεκτρονικές παρεμβολές.







20 χιλιόμετρα σε μήκος, παραμένουν μπλεγμένα σε δέντρα, διάσπαρτα σε χωράφια ή πάνω στις στέγες κτιρίων στις εμπόλεμες περιοχές, σχηματίζοντας ένα σκηνικό που θυμίζει γιγάντιους ιστούς αράχνης.



Η ανώτερη ερευνήτρια του Μουσείου Πολέμου του Κιέβου, Γιάνα Χρίνκο, δήλωσε ότι οι φωλιές αυτές αποτελούν μια απτή απόδειξη του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλεται ακόμη και η φύση εξαιτίας των εξελισσόμενων συγκρούσεων.



«Αντικείμενα όπως οι φωλιές που περιέχουν κομμάτια οπτικών ινών δείχνουν πώς αλλάζει η ίδια η φύση του πολέμου», ανέφερε, εξετάζοντας προσεκτικά δύο φωλιές που στάλθηκαν στο μουσείο από Ουκρανούς στρατιώτες.



Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη ποιο είδος πουλιού κατασκεύασε τις φωλιές ούτε πώς κατάφερε να μεταφέρει τα τόσο μακριά καλώδια. Όπως σημείωσε η Χρίνκο, η πρώτη φωλιά αποτελείται κυρίως από ξερά χόρτα και οπτικές ίνες, πλεγμένα μεταξύ τους με ιδιαίτερα συμπαγή τρόπο.



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Μελέτη στην Ολλανδία Στρατιώτες που υπηρετούν στις περιοχές του Ντονέτσκ, του Χαρκόβου και της Ζαπορίζια ανέφεραν στο Reuters ότι έχουν εντοπίσει παρόμοιες φωλιές και δημοσίευσαν σχετικές φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η μία από τις δύο φωλιές θα παραμείνει στο Μουσείο Πολέμου του Κιέβου ως έκθεμα, ενώ η δεύτερη θα σταλεί στην Ολλανδία για επιστημονική μελέτη και στη συνέχεια θα επιστραφεί στην Ουκρανία.



Μια εντυπωσιακή αλλά και συμβολική εικόνα του αποτυπώματος που αφήνει ο πόλεμος στη φύση καταγράφουν ερευνητές στην. Πουλιά που ζουν κοντά στη γραμμή του μετώπου έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν καλώδια οπτικών ινών για να κατασκευάζουν τις φωλιές τους.Οι, πλεγμένες με ξερά χόρτα και λεπτά καλώδια οπτικών ινών, βρέθηκαν σε περιοχές της πρώτης γραμμής και έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστημόνων, καθώς αποτελούν μια πρωτόγνωρη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο ο πόλεμος επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον.Κατά μήκος του μετώπου, μήκους περίπουτο έδαφος είναι γεμάτο με εξαιρετικάτα οποία χρησιμοποιούν τόσο οι ουκρανικές όσο και οι ρωσικές δυνάμεις για την καθοδήγηση επιθετικών drones, ώστε να μην επηρεάζονται από ηλεκτρονικές παρεμβολές.Τα καλώδια, που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα, παραμένουν μπλεγμένα σε δέντρα, διάσπαρτα σε χωράφια ή πάνω στις στέγες κτιρίων στις εμπόλεμες περιοχές, σχηματίζοντας ένα σκηνικό που θυμίζει γιγάντιους ιστούς αράχνης.Η ανώτερη ερευνήτρια του, δήλωσε ότι οι φωλιές αυτές αποτελούν μια απτή απόδειξη του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλεται ακόμη και η φύση εξαιτίας των εξελισσόμενων συγκρούσεων.«Αντικείμενα όπως οι φωλιές που περιέχουν κομμάτια οπτικών ινών δείχνουν πώς αλλάζει η ίδια η φύση του πολέμου», ανέφερε, εξετάζοντας προσεκτικά δύο φωλιές που στάλθηκαν στο μουσείο από Ουκρανούς στρατιώτες.Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη ποιο είδος πουλιού κατασκεύασε τις φωλιές ούτε πώς κατάφερε να μεταφέρει τα τόσο μακριά καλώδια. Όπως σημείωσε η, η πρώτη φωλιά αποτελείται κυρίως από ξερά χόρτα και οπτικές ίνες, πλεγμένα μεταξύ τους με ιδιαίτερα συμπαγή τρόπο.Στρατιώτες που υπηρετούν στις περιοχές του, τουκαι τηςανέφεραν στοότι έχουν εντοπίσει παρόμοιες φωλιές και δημοσίευσαν σχετικές φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Η μία από τις δύο φωλιές θα παραμείνει στο Μουσείο Πολέμου του Κιέβου ως έκθεμα, ενώ η δεύτερη θα σταλεί στην Ολλανδία για επιστημονική μελέτη και στη συνέχεια θα επιστραφεί στην Ουκρανία.

Ο βιολόγος Άουκε - Φλόριαν Χίμστρα, από το Πανεπιστήμιο του Λέιντεν, ο οποίος ειδικεύεται στη μελέτη τεχνητών υλικών που χρησιμοποιούν τα πουλιά στις φωλιές τους, χαρακτήρισε το εύρημα μοναδικό.







Όπως εξήγησε, οι ερευνητές θα αναζητήσουν ίχνη DNA στις φωλιές προκειμένου να προσδιορίσουν το είδος των πτηνών που τις κατασκεύασε. «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ φωλιές σαν αυτές, παρότι έχω μελετήσει πάρα πολλές», δήλωσε.



Ο ίδιος εκτιμά ότι η χρήση των καλωδίων μπορεί να έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες για τα πουλιά. Από τη μία πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος να μπλεχτούν και να τραυματιστούν, από την άλλη όμως οι οπτικές ίνες ενδέχεται να ενισχύουν τη σταθερότητα της φωλιάς.



«Καταγράφοντας αυτές τις φωλιές, καταγράφουμε παράλληλα και τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στη φύση της Ουκρανίας», κατέληξε ο Ολλανδός βιολόγος.