Ο πόλεμος αλλάζει και τη φύση: Πουλιά φτιάχνουν φωλιές με καλώδια οπτικών ινών στο μέτωπο της Ουκρανίας
Ερευνητές εντόπισαν φωλιές πλεγμένες με οπτικές ίνες που χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση επιθετικών drones – «Αποτυπώνουν πώς ο πόλεμος αλλάζει ακόμη και τη φύση», λένε οι επιστήμονες
Οι φωλιές, πλεγμένες με ξερά χόρτα και λεπτά καλώδια οπτικών ινών, βρέθηκαν σε περιοχές της πρώτης γραμμής και έχουν ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον επιστημόνων, καθώς αποτελούν μια πρωτόγνωρη ένδειξη του τρόπου με τον οποίο ο πόλεμος επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον.
Κατά μήκος του μετώπου, μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, το έδαφος είναι γεμάτο με εξαιρετικά λεπτά καλώδια οπτικών ινών, τα οποία χρησιμοποιούν τόσο οι ουκρανικές όσο και οι ρωσικές δυνάμεις για την καθοδήγηση επιθετικών drones, ώστε να μην επηρεάζονται από ηλεκτρονικές παρεμβολές.
Ukraine War Leaves Birds Building Nests From Drone Fibre-Optic Cables pic.twitter.com/C62qUUnOBV— Firstpost (@firstpost) June 30, 2026
Τα καλώδια, που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 20 χιλιόμετρα σε μήκος, παραμένουν μπλεγμένα σε δέντρα, διάσπαρτα σε χωράφια ή πάνω στις στέγες κτιρίων στις εμπόλεμες περιοχές, σχηματίζοντας ένα σκηνικό που θυμίζει γιγάντιους ιστούς αράχνης.
Η ανώτερη ερευνήτρια του Μουσείου Πολέμου του Κιέβου, Γιάνα Χρίνκο, δήλωσε ότι οι φωλιές αυτές αποτελούν μια απτή απόδειξη του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλεται ακόμη και η φύση εξαιτίας των εξελισσόμενων συγκρούσεων.
«Αντικείμενα όπως οι φωλιές που περιέχουν κομμάτια οπτικών ινών δείχνουν πώς αλλάζει η ίδια η φύση του πολέμου», ανέφερε, εξετάζοντας προσεκτικά δύο φωλιές που στάλθηκαν στο μουσείο από Ουκρανούς στρατιώτες.
Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη ποιο είδος πουλιού κατασκεύασε τις φωλιές ούτε πώς κατάφερε να μεταφέρει τα τόσο μακριά καλώδια. Όπως σημείωσε η Χρίνκο, η πρώτη φωλιά αποτελείται κυρίως από ξερά χόρτα και οπτικές ίνες, πλεγμένα μεταξύ τους με ιδιαίτερα συμπαγή τρόπο.
🐦 New photos show the nest in greater detail.— ZSU News (@ZSUNews) June 7, 2026
Ukrainian soldiers found that birds had woven discarded fiber-optic cable from drones into their nest — turning a tool of electronic warfare resistance into part of nature.
What was made for war has already entered the landscape of… https://t.co/3qPDhAGryJ pic.twitter.com/hitEpllPuA
Μελέτη στην ΟλλανδίαΣτρατιώτες που υπηρετούν στις περιοχές του Ντονέτσκ, του Χαρκόβου και της Ζαπορίζια ανέφεραν στο Reuters ότι έχουν εντοπίσει παρόμοιες φωλιές και δημοσίευσαν σχετικές φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η μία από τις δύο φωλιές θα παραμείνει στο Μουσείο Πολέμου του Κιέβου ως έκθεμα, ενώ η δεύτερη θα σταλεί στην Ολλανδία για επιστημονική μελέτη και στη συνέχεια θα επιστραφεί στην Ουκρανία.
📸: Footage shows a bird’s nest containing pieces of fiber-optic cable woven into its structure —— Drone Wars (@Drone_Wars_) May 11, 2026
This is being associated with the mass use of drones and fiber-optic technology in the Russia–Ukraine war, where such materials are actively used in operations.
__#DroneWars pic.twitter.com/geo18zxfp4
Όπως εξήγησε, οι ερευνητές θα αναζητήσουν ίχνη DNA στις φωλιές προκειμένου να προσδιορίσουν το είδος των πτηνών που τις κατασκεύασε. «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ φωλιές σαν αυτές, παρότι έχω μελετήσει πάρα πολλές», δήλωσε.
Ο ίδιος εκτιμά ότι η χρήση των καλωδίων μπορεί να έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες για τα πουλιά. Από τη μία πλευρά υπάρχει ο κίνδυνος να μπλεχτούν και να τραυματιστούν, από την άλλη όμως οι οπτικές ίνες ενδέχεται να ενισχύουν τη σταθερότητα της φωλιάς.
«Καταγράφοντας αυτές τις φωλιές, καταγράφουμε παράλληλα και τον αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στη φύση της Ουκρανίας», κατέληξε ο Ολλανδός βιολόγος.
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