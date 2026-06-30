Η Ρωσία έχει μεταθέσει 15 φορές τις προθεσμίες της για την κατάληψη του Ντονμπάς, λέει ο Ζελένσκι: «Έχει εμμονή ο Πούτιν»

Πάνω από 1,4 εκατ. οι απώλειες του ρωσικού στρατού από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Κίεβο - Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να χτυπούν η μια την άλλη

Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις τελευταίες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει αναβάλει επανειλημμένα τον στόχο της κατάληψης του Ντονμπάς, ενώ ο πόλεμος έχει, ήδη, μπει στον πέμπτο χρόνο του.



Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κρεμλίνο έχει θέσει και στη συνέχεια μεταθέσει 15 διαφορετικές προθεσμίες για την πλήρη κατάληψη της ανατολικής ουκρανικής περιφέρειας, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι, εάν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, θα αναγκαστεί να αναβάλει ξανά αυτόν τον στόχο.



Ντονμπάς.











Παράλληλα, κατηγόρησε τη ρωσική πολιτική ηγεσία ότι εξακολουθεί να έχει «εμμονή» με το Ντονμπάς, περιοχή που αποτελεί τον βασικό στόχο της ρωσικής στρατιωτικής εκστρατείας από την έναρξη της εισβολής.



Σήμερα, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 90% του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο ίδιος ο Πούτιν στις αρχές του έτους, στην περιοχή της λεγόμενης από τη Μόσχα «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» επιχειρούν περίπου 700.000 Ρώσοι στρατιώτες.



Νέος γύρος επιθέσεων



Κλείσιμο Ζαπορίζια, προειδοποιώντας ότι η συνέχισή τους ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της μεγαλύτερης πυρηνικής εγκατάστασης της Ευρώπης.



Το τελευταίο 24ωρο οι δύο πλευρές αντάλλαξαν εκ νέου μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε νέες απώλειες από ρωσικά πλήγματα.



Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ντνίπρο, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 29 τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση στην ομώνυμη πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.



Παράλληλα, τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ρωσικό drone έπληξε μικρό λεωφορείο στη Ζαπορίζια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί.



Πάνω από 1,4 εκατ. οι απώλειες του ρωσικού στρατού από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το Κίεβο



Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο απάντησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας,στις τελευταίες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει αναβάλει επανειλημμένα τον στόχο της κατάληψης του Ντονμπάς, ενώ ο πόλεμος έχει, ήδη, μπει στον πέμπτο χρόνο του.Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κρεμλίνο έχει θέσει και στη συνέχεια μεταθέσειγια την πλήρη κατάληψη της ανατολικής ουκρανικής περιφέρειας, σχολιάζοντας σκωπτικά ότι, εάν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, θα αναγκαστεί να αναβάλει ξανά αυτόν τον στόχο.Οι δηλώσεις του ήρθαν ως απάντηση στην απόρριψη από τον Πούτιν της ουκρανικής πρότασης για εγκατάλειψη των πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς και αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και στην επανάληψη της θέσης πως ο στόχος της Ρωσίας παραμένει η πλήρης κατάληψη τουΟ Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι τοποθετήσεις του Ρώσου ομολόγου του δείχνουν πως βρίσκεται μακριά από την καθημερινότητα των Ρώσων πολιτών, οι οποίοι, όπως είπε, αντιμετωπίζουν μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων λόγω των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον εγκαταστάσεων της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.Παράλληλα, κατηγόρησε τη ρωσική πολιτική ηγεσία ότι εξακολουθεί να έχει «εμμονή» με το Ντονμπάς, περιοχή που αποτελεί τον βασικό στόχο της ρωσικής στρατιωτικής εκστρατείας από την έναρξη της εισβολής.Σήμερα, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 90% του, που περιλαμβάνει τις περιφέρειεςκαιστην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο ίδιος ο Πούτιν στις αρχές του έτους, στην περιοχή της λεγόμενης από τη Μόσχα «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» επιχειρούν περίπουΤην ίδια ώρα, η Ρωσία εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων κοντά στον πυρηνικό σταθμό της, προειδοποιώντας ότι η συνέχισή τους ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της μεγαλύτερης πυρηνικής εγκατάστασης της Ευρώπης.Το τελευταίο 24ωρο οι δύο πλευρές αντάλλαξαν εκ νέου μαζικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ το Κίεβο ανακοίνωσε νέες απώλειες από ρωσικά πλήγματα.Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 29 τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση στην ομώνυμη πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.Παράλληλα, τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ρωσικό drone έπληξε μικρό λεωφορείο στη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια στρατιώτες έχει χάσει η Ρωσία από την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.



Ειδικότερα, το Κίεβο εκτιμά ότι οι συνολικές απώλειες των ρωσικών δυνάμεων ανέρχονται σε 1.403.550 στρατιωτικούς, αριθμός που περιλαμβάνει και 1.350 απώλειες που καταγράφηκαν κατά το τελευταίο 24ωρο.



Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, από την έναρξη του πολέμου η Ρωσία φέρεται να έχει χάσει επίσης:



12.067 άρματα μάχης

24.851 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης

114.104 στρατιωτικά οχήματα και βυτιοφόρα καυσίμων

45.040 συστήματα πυροβολικού

1.901 πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων

1.455 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας

436 αεροσκάφη

353 ελικόπτερα

1.777 επίγεια ρομποτικά συστήματα

381.176 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) επιχειρησιακού και τακτικού επιπέδου

4.797 πυραύλους cruise

33 πλοία και σκάφη

2 υποβρύχια



Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο εξακολουθεί να μην δημοσιοποιεί τις απώλειες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, επικαλούμενο λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.



Από την πλευρά τους, ανεξάρτητα δυτικά ερευνητικά κέντρα εκτιμούν επίσης ότι οι ρωσικές απώλειες είναι σημαντικά υψηλότερες από τις ουκρανικές. Σύμφωνα με το Center for Strategic and International Studies (CSIS), η αναλογία των απωλειών υπολογίζεται περίπου μεταξύ 2,5 προς 1 και υπέρ της Ουκρανίας.



Σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2026, το CSIS εκτίμησε ότι η Ουκρανία υπέστη συνολικά 500.000 έως 600.000 απώλειες στο διάστημα από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2025, εκ των οποίων 100.000 έως 140.000 αφορούν στρατιώτες που σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης.