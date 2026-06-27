Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν, «κόσμος έτρεχε πανικόβλητος έξω από τα σπίτια, γυναίκες και παιδιά έκλαιγαν», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αφγανιστάν Σεισμός

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν, «κόσμος έτρεχε πανικόβλητος έξω από τα σπίτια, γυναίκες και παιδιά έκλαιγαν», δείτε βίντεο

«Ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός και είχε μεγάλη διάρκεια», τόνισε ένας κάτοικος της περιοχής Χιντού Κους

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν, «κόσμος έτρεχε πανικόβλητος έξω από τα σπίτια, γυναίκες και παιδιά έκλαιγαν», δείτε βίντεο
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Σεισμός 6,1 Ρίχτερ  σημειώθηκε το Σάββατο (27/6) στην περιοχή Χιντού Κους, στο ανατολικό Αφγανιστάν, όπως έγινε γνωστό από το

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρα.

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS) έκανε λόγο για έναν σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών, με εστιακό βάθος στα 208 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν, μεταδίδει το Reuters.

Κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος έξω από τα σπίτια του στην περιοχή Σουάτ στο Κιμπέρ Πανκτούνκβα, στο βόρειο Πακιστάν, δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής. «Ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός και είχε μεγάλη διάρκεια», τόνισε, ενώ πρόσθεσε πως «ο κόσμος βγήκε έξω από τα σπίτια του και γυναίκες και παιδιά έκλαιγαν πανικόβλητοι».
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