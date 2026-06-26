«Χάσαμε τα πάντα»: 589 οι νεκροί στη Βενεζουέλα, ως και 6,76 εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον σεισμό, χιλιάδες οι άστεγοι

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«Χάσαμε τα πάντα, ελπίζουμε η βοήθεια να φτάσει γρήγορα»

Έως καιενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τους σεισμούς που έπληξαν τητην Τετάρτη, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που παρείχε οτην Παρασκευή.Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους της πρωτεύουσας, ενώ οι εκτιμήσεις αναμένεται να αναθεωρηθούν, καθώς καταφθάνουν νέα δεδομένα για την καταστροφή.Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση που παρείχε το μεσημέρι της Παρασκευής η πρόεδρος της χώρας,, οι νεκροί ανέρχονται, πλέον, σεκαι οι τραυματίες σε«Κτίρια έχουν καταρρεύσει και κρίσιμες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, περιορίζοντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες», δήλωσε η εκπρόσωπος του Οργανισμού,, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί πλέον η έρευνα και διάσωση εγκλωβισμένων στα ερείπια.«Καθώς συνεχίζονται οι εκτιμήσεις για την πλήρη έκταση των επιπτώσεων, είναι ήδη σαφές ότι οι εκτοπισμοί θα αυξηθούν όσο περισσότερες κοινότητες επηρεάζονται και οι άνθρωποι αναζητούν ασφάλεια», σημείωσε.Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι υπηρεσιών του ΟΗΕ ανέφεραν ότι περίπουέκτακτης ανάγκης σε πολιτείες όπως η Λα Γκουάιρα, η Μιράντα, η Αράγουα, η Καραμπόμπο, η Φαλκόν, η Ζούλια, η Γιαρακουί και η Λάρα, καθώς και στην περιοχή της Καράκας, έχουν υποστεί ζημιές στις εγκαταστάσεις τους.έχει ζητήσει επισήμως από τοντην ανάπτυξη τριών ομάδων ιατρικής έκτακτης ανάγκης με χειρουργικές δυνατότητες, με μία εξ αυτών να αποστέλλεται ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.Παράλληλα, η κυβέρνηση της μεταβατικής προέδρουέχει ζητήσει προμήθειες, φάρμακα και εξοπλισμό, τα οποία βρίσκονται ήδη σε διαδικασία συγκέντρωσης και αποστολής προς τοή μέσω«Χάσαμε τα πάντα», δήλωσε ο 64χρονος, ιδιοκτήτης εργαστηρίου ταπετσαρίας, ο οποίος ανέφερε ότι έχασε τόσο το σπίτι όσο και την επιχείρησή του και κοιμάται στον δρόμο με τη σύζυγο και τα παιδιά του. «Ελπίζουμε η βοήθεια να φτάσει γρήγορα».Κοντά στο επίκεντρο, στην παραθαλάσσια πόληστην πολιτεία, σπίτια κατέρρευσαν, ενώ οι κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Οικογένειες προσπαθούν να διασώσουν ό,τι μπορούν, όπως στρώματα, τηλεοράσεις και πλυντήρια.