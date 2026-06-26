Γιατί οι «δίδυμοι» σεισμοί βύθισαν στον εφιάλτη τη Βενεζουέλα: Ένα σπάνιο τεκτονικό γεγονός σε μία ήδη εύθραυστη χώρα

Δεν πρόκειται απλώς για μια μετασεισμική ακολουθία. Πρόκειται για ένα

, ένα φαινόμενο όχι άγνωστο στη σεισμολογία, αλλά αρκετά σπάνιο όταν δύο τόσο ισχυρές δονήσεις εκδηλώνονται σχεδόν ταυτόχρονα και στην ίδια γεωγραφική ζώνη.

Η πρώτη ανάγνωση των επιστημόνων είναι ότι οι δύο σεισμοί συνδέονται άμεσα. Ο πρώτος πιθανότατα ενεργοποίησε τον δεύτερο, μεταφέροντας τεκτονική πίεση σε ένα γειτονικό, ήδη φορτισμένο τμήμα του ρήγματος. Με απλά λόγια, η αρχική ρήξη δεν εκτονώθηκε πλήρως, αλλά άνοιξε τον δρόμο για μια δεύτερη, μεγαλύτερη. Γι’ αυτό και η εικόνα δεν μοιάζει με δύο ανεξάρτητα γεγονότα, αλλά με μια σχεδόν συνεχή ρήξη, διάρκειας περίπου 50 δευτερολέπτων, που εξελίχθηκε σε κάτι πολύ ισχυρότερο από το αρχικό χτύπημα.

Γιατί ο δεύτερος σεισμός ήταν τόσο καταστροφικός;

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Το Καράκας στην πορεία του ρήγματος