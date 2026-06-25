Λέκκας: Ίση με 180 ατομικές βόμβες η ενέργεια που απελευθερώθηκε στον δεύτερο σεισμό της Βενεζουέλας
Λέκκας: Ίση με 180 ατομικές βόμβες η ενέργεια που απελευθερώθηκε στον δεύτερο σεισμό της Βενεζουέλας
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ανέφερε ότι τα δεδομένα δείχνουν πιθανότητα για μετασεισμό γύρω στα 6,5 Ρίχτερ, επισημαίνοντας όμως ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό και τα δικά της γεωλογικά χαρακτηριστικά
Με 180 ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα ή 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ισοδυναμεί ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα σύμφωνα με τον καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, που - μιλώντας στην ΕΡΤ - υπογράμμισε πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν «τεράστια».
Για τη μετασεισμική ακολουθία, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ανέφερε ότι τα δεδομένα δείχνουν πιθανότητα για μετασεισμό γύρω στα 6,5 Ρίχτερ, επισημαίνοντας όμως ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό και τα δικά της γεωλογικά χαρακτηριστικά.
Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι οι δύο μεγάλοι σεισμοί «συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον» ως προς τις καταστροφές. Ο πρώτος προκάλεσε βλάβες σε μικρού όγκου κτήρια, ενώ ο δεύτερος χτύπησε τα ψηλά και μεγάλα κτήρια, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα ζημιών.
Ο καθηγητής κατέληξε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την επιστημονική αποτίμηση των ζημιών και των μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν.
Σε ερώτηση για το αν η περιοχή της Βενεζουέλας μοιάζει σεισμικά με τη Μεσόγειο, ο καθηγητής υποστήριξε ότιπρόκειται για τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον, όπου συγκρούονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής. Τα ρήγματα εκεί είναι «μια τάξη μεγαλύτερα» από τα ελληνικά, ενώ σεισμοί των 7 Ρίχτερ είναι συνηθισμένοι.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον δομημένο ιστό της Βενεζουέλας, ο οποίος αποτελείται από παλιά κτίρια, κατασκευές χωρίς αντισεισμικό κανονισμό και νεότερα κτίρια στα οποία «είναι αμφίβολο αν εφαρμόζονται οι αντισεισμικοί κανόνες στην πράξη». Αυτό, σε συνδυασμό με φαινόμενα όπως η απόσυρση της θάλασσας, οι ρευστοποιήσεις και τα μεγάλα ρήγματα που περνούν κάτω από πυκνοκατοικημένες κοιλάδες, συνέθεσε όπως είπε, το «παζλ της καταστροφής».
Για τη μετασεισμική ακολουθία, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ανέφερε ότι τα δεδομένα δείχνουν πιθανότητα για μετασεισμό γύρω στα 6,5 Ρίχτερ, επισημαίνοντας όμως ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό και τα δικά της γεωλογικά χαρακτηριστικά.
Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι οι δύο μεγάλοι σεισμοί «συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον» ως προς τις καταστροφές. Ο πρώτος προκάλεσε βλάβες σε μικρού όγκου κτήρια, ενώ ο δεύτερος χτύπησε τα ψηλά και μεγάλα κτήρια, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα ζημιών.
Ο καθηγητής κατέληξε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την επιστημονική αποτίμηση των ζημιών και των μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν.
Σε ερώτηση για το αν η περιοχή της Βενεζουέλας μοιάζει σεισμικά με τη Μεσόγειο, ο καθηγητής υποστήριξε ότιπρόκειται για τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον, όπου συγκρούονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής. Τα ρήγματα εκεί είναι «μια τάξη μεγαλύτερα» από τα ελληνικά, ενώ σεισμοί των 7 Ρίχτερ είναι συνηθισμένοι.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον δομημένο ιστό της Βενεζουέλας, ο οποίος αποτελείται από παλιά κτίρια, κατασκευές χωρίς αντισεισμικό κανονισμό και νεότερα κτίρια στα οποία «είναι αμφίβολο αν εφαρμόζονται οι αντισεισμικοί κανόνες στην πράξη». Αυτό, σε συνδυασμό με φαινόμενα όπως η απόσυρση της θάλασσας, οι ρευστοποιήσεις και τα μεγάλα ρήγματα που περνούν κάτω από πυκνοκατοικημένες κοιλάδες, συνέθεσε όπως είπε, το «παζλ της καταστροφής».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα