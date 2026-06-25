Λέκκας: Ίση με 180 ατομικές βόμβες η ενέργεια που απελευθερώθηκε στον δεύτερο σεισμό της Βενεζουέλας

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ανέφερε ότι τα δεδομένα δείχνουν πιθανότητα για μετασεισμό γύρω στα 6,5 Ρίχτερ, επισημαίνοντας όμως ότι κάθε περιοχή έχει το δικό της δυναμικό και τα δικά της γεωλογικά χαρακτηριστικά