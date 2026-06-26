Το Ισραήλ έριξε φυλλάδια πάνω από μια πόλη στο νότιο Λίβανο διατάζοντας τους κατοίκους να φύγουν
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Το Ισραήλ έριξε φυλλάδια πάνω από μια πόλη στο νότιο Λίβανο διατάζοντας τους κατοίκους να φύγουν

Η πόλη βρίσκεται κοντά στα όρια της ζώνης που έχει καταλάβει ο ισραηλινός στρατός στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ έριξε φυλλάδια πάνω από μια πόλη στο νότιο Λίβανο διατάζοντας τους κατοίκους να φύγουν
Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έριξαν σήμερα φυλλάδια πάνω από μια πόλη στο νότιο Λίβανο, δίνοντας εντολή στους κατοίκους να φύγουν, μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε μια πρώτη τέτοια εντολή που εκδίδεται από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.



Η πόλη βρίσκεται κοντά στα όρια της ζώνης που έχει καταλάβει ο ισραηλινός στρατός στο νότιο Λίβανο, ζώνη που έχει ορίσει το ίδιο το Ισραήλ.

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