Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Το Ισραήλ έριξε φυλλάδια πάνω από μια πόλη στο νότιο Λίβανο διατάζοντας τους κατοίκους να φύγουν
Το Ισραήλ έριξε φυλλάδια πάνω από μια πόλη στο νότιο Λίβανο διατάζοντας τους κατοίκους να φύγουν
Η πόλη βρίσκεται κοντά στα όρια της ζώνης που έχει καταλάβει ο ισραηλινός στρατός στο νότιο Λίβανο
Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έριξαν σήμερα φυλλάδια πάνω από μια πόλη στο νότιο Λίβανο, δίνοντας εντολή στους κατοίκους να φύγουν, μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, σε μια πρώτη τέτοια εντολή που εκδίδεται από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.
Η πόλη βρίσκεται κοντά στα όρια της ζώνης που έχει καταλάβει ο ισραηλινός στρατός στο νότιο Λίβανο, ζώνη που έχει ορίσει το ίδιο το Ισραήλ.
صورة للمناشير التي القاها العـ دو في المنصوري pic.twitter.com/Hh72S04xBj— مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) June 26, 2026
Η πόλη βρίσκεται κοντά στα όρια της ζώνης που έχει καταλάβει ο ισραηλινός στρατός στο νότιο Λίβανο, ζώνη που έχει ορίσει το ίδιο το Ισραήλ.
🔴 BREAKING: Israeli forces have dropped leaflets over a town in southern Lebanon ordering residents to leave, Lebanese state media reports, in a first such order issued since the ceasefire between Israel and Hezbollah has taken effect. pic.twitter.com/LgpUpmwTBC— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 26, 2026
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