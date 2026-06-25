Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο στη Βρετανία με 36,4 βαθμούς Κελσίου
ΚΟΣΜΟΣ
Ηνωμένο Βασίλειο Ρεκόρ Ζέστης Λονδίνο Ασθενοφόρο Καύσωνας Επείγοντα Περιστατικά

Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο στη Βρετανία με 36,4 βαθμούς Κελσίου

Ρεκόρ παρεμβάσεων για επείγοντα περιστατικά στο Λονδίνο, με εκατοντάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας σε καρδιακές κρίσεις, αναπνευστικά προβλήματα και πρώτες βοήθειες σε  3.600 ανθρώπους

Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο στη Βρετανία με 36,4 βαθμούς Κελσίου
Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβιλτον, στη νοτιοδυτική Αγγλία, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Met Office.

Ήδη από χθες, το ιστορικό ρεκόρ που χρονολογείτο από το 1976 και το 1957 έχει καταρριφθεί, με τον υδράργυρο στους 36,1 βαθμούς Κελσίου στο Γκόσπορτ, στις νότιες ακτές της Αγγλίας, την ώρα που η χώρα, όπως ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα εδώ και πολλές ημέρες.

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου κατέγραψε «ιστορικό ρεκόρ επεμβάσεων σε επείγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας» χθες στη βρετανική πρωτεύουσα, λόγω της «ακραίας ζέστης» που πλήττει το νότιο τμήμα της χώρας, ανακοινώθηκε σήμερα.



Η υπηρεσία ασθενοφόρων ανταποκρίθηκε σε 642 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε επείγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας, όπως καρδιακές κρίσεις ή άλλα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και παρείχε πρώτες βοήθειες σε συνολικά 3.600 ανθρώπους, «θύματα αδιαθεσίας, αναπνευστικών δυσκολιών ή καρδιακών προβλημάτων», εξήγησε η London Ambulance Service σε ένα δελτίο Τύπου.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης