Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο στη Βρετανία με 36,4 βαθμούς Κελσίου
Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο στη Βρετανία με 36,4 βαθμούς Κελσίου
Ρεκόρ παρεμβάσεων για επείγοντα περιστατικά στο Λονδίνο, με εκατοντάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας σε καρδιακές κρίσεις, αναπνευστικά προβλήματα και πρώτες βοήθειες σε 3.600 ανθρώπους
Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε εκ νέου σήμερα το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβιλτον, στη νοτιοδυτική Αγγλία, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Met Office.
Ήδη από χθες, το ιστορικό ρεκόρ που χρονολογείτο από το 1976 και το 1957 έχει καταρριφθεί, με τον υδράργυρο στους 36,1 βαθμούς Κελσίου στο Γκόσπορτ, στις νότιες ακτές της Αγγλίας, την ώρα που η χώρα, όπως ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα εδώ και πολλές ημέρες.
Την ίδια ώρα, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου κατέγραψε «ιστορικό ρεκόρ επεμβάσεων σε επείγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας» χθες στη βρετανική πρωτεύουσα, λόγω της «ακραίας ζέστης» που πλήττει το νότιο τμήμα της χώρας, ανακοινώθηκε σήμερα.
Η υπηρεσία ασθενοφόρων ανταποκρίθηκε σε 642 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε επείγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας, όπως καρδιακές κρίσεις ή άλλα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και παρείχε πρώτες βοήθειες σε συνολικά 3.600 ανθρώπους, «θύματα αδιαθεσίας, αναπνευστικών δυσκολιών ή καρδιακών προβλημάτων», εξήγησε η London Ambulance Service σε ένα δελτίο Τύπου.
Ήδη από χθες, το ιστορικό ρεκόρ που χρονολογείτο από το 1976 και το 1957 έχει καταρριφθεί, με τον υδράργυρο στους 36,1 βαθμούς Κελσίου στο Γκόσπορτ, στις νότιες ακτές της Αγγλίας, την ώρα που η χώρα, όπως ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καύσωνα εδώ και πολλές ημέρες.
Την ίδια ώρα, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου κατέγραψε «ιστορικό ρεκόρ επεμβάσεων σε επείγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας» χθες στη βρετανική πρωτεύουσα, λόγω της «ακραίας ζέστης» που πλήττει το νότιο τμήμα της χώρας, ανακοινώθηκε σήμερα.
🚨 NEW: The UK has recorded its hottest June day again after temperatures hit 36.4°C in Yeovilton— Politics UK (@PolitlcsUK) June 25, 2026
Η υπηρεσία ασθενοφόρων ανταποκρίθηκε σε 642 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε επείγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας, όπως καρδιακές κρίσεις ή άλλα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και παρείχε πρώτες βοήθειες σε συνολικά 3.600 ανθρώπους, «θύματα αδιαθεσίας, αναπνευστικών δυσκολιών ή καρδιακών προβλημάτων», εξήγησε η London Ambulance Service σε ένα δελτίο Τύπου.
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