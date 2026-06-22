Guardian: Πώς μπορεί ο Άντι Μπέρναμ να αναλάβει την πρωθυπουργία στη Βρετανία από τις 17 Ιουλίου
Guardian: Πώς μπορεί ο Άντι Μπέρναμ να αναλάβει την πρωθυπουργία στη Βρετανία από τις 17 Ιουλίου
Στις 9 Ιουλίου ανοίγει η διαδικασία υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 16 του ίδιου μήνα και αναμένεται να «δείξει» τον επόμενο πρωθυπουργό
Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε, στη διάρκεια της δήλωσης παραίτησης από την ηγεσία των Εργατικών, ότι το ανώτατο διοικητικό όργανο του κόμματος, η Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή (NEC), θα ανοίξει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων στις 9 Ιουλίου και ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 16 Ιουλίου.
Δύο μέλη της Επιτροπής επιβεβαίωσαν στην Guardian ότι ο νεοεκλεγείς βουλευτής Άντι Μπέρναμ θα μπορούσε να αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού ήδη από την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η διαδικασία να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (20 Ιουλίου) που ακολουθεί, όταν το κοινοβούλιο θα βρίσκεται πλέον σε θερινή αναστολή εργασιών.
Σε περίπτωση που προκύψει εσωκομματική αναμέτρηση για την ηγεσία, το χρονοδιάγραμμα αλλάζει σημαντικά. Ο Στάρμερ ανέφερε ότι, εφόσον υπάρξει εκλογική διαδικασία με περισσότερους υποψηφίους, αναμένει πως αυτή θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο. Ως τότε, καθήκοντα πρωθυπουργού θα ασκεί εκείνος.
Σε αυτό το πλάισιο, η πολιτική συντάκτης του Guardian, Τζέσικα Έλγκοτ, αναφέρεται σε δύο βασικές υποχρεώσεις της χώρας που έχουν προγραμματιστεί ως τα τέλη Ιουλίου και απαιτούν εκπροσώπηση σε επίπεδο ηγεσίας: τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου, στην οποία όπως δείχνουν τα πράγματα θα παραστεί ο Στάρμερ, ενώ υπάρχει και η σύνοδος κορυφής για την επανεκκίνηση των σχέσεων με την ΕΕ στις Βρυξέλλες, που είναι προγραμματισμένη για τις 22 του ίδιου μήνα.
Δύο μέλη της Επιτροπής επιβεβαίωσαν στην Guardian ότι ο νεοεκλεγείς βουλευτής Άντι Μπέρναμ θα μπορούσε να αναλάβει καθήκοντα πρωθυπουργού ήδη από την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται η διαδικασία να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (20 Ιουλίου) που ακολουθεί, όταν το κοινοβούλιο θα βρίσκεται πλέον σε θερινή αναστολή εργασιών.
Σε περίπτωση που προκύψει εσωκομματική αναμέτρηση για την ηγεσία, το χρονοδιάγραμμα αλλάζει σημαντικά. Ο Στάρμερ ανέφερε ότι, εφόσον υπάρξει εκλογική διαδικασία με περισσότερους υποψηφίους, αναμένει πως αυτή θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο. Ως τότε, καθήκοντα πρωθυπουργού θα ασκεί εκείνος.
Σε αυτό το πλάισιο, η πολιτική συντάκτης του Guardian, Τζέσικα Έλγκοτ, αναφέρεται σε δύο βασικές υποχρεώσεις της χώρας που έχουν προγραμματιστεί ως τα τέλη Ιουλίου και απαιτούν εκπροσώπηση σε επίπεδο ηγεσίας: τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου, στην οποία όπως δείχνουν τα πράγματα θα παραστεί ο Στάρμερ, ενώ υπάρχει και η σύνοδος κορυφής για την επανεκκίνηση των σχέσεων με την ΕΕ στις Βρυξέλλες, που είναι προγραμματισμένη για τις 22 του ίδιου μήνα.
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