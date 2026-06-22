Guardian: Πώς μπορεί ο Άντι Μπέρναμ να αναλάβει την πρωθυπουργία στη Βρετανία από τις 17 Ιουλίου

Στις 9 Ιουλίου ανοίγει η διαδικασία υποψηφιοτήτων για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 16 του ίδιου μήνα και αναμένεται να «δείξει» τον επόμενο πρωθυπουργό