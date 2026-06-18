Καταδικάστηκαν οι βασανιστές του Πρέστον: Ισόβια και 25 χρόνια στο γκέι ζευγάρι για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία του 13 μηνών βρέφους
Καταδικάστηκαν οι βασανιστές του Πρέστον: Ισόβια και 25 χρόνια στο γκέι ζευγάρι για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία του 13 μηνών βρέφους
Το γκέι ζευγάρι είχε υιοθετήσει το αγοράκι, το οποίο εν τέλει υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια πριν αυτό χάσει τη ζωή του
Βαριές ποινές επιδίκασε δικαστήριο στη Βρετανία για τον καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τον σύντροφό του που κρίθηκαν ένοχοι για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία του αγοριού που είχαν υιοθετήσει.
Ο 37χρονος Τζέιμι Βάρλεϊ (αριστερά στη φωτογραφία) καταδικάστηκε την Πέμπτη σε ισόβια κάθειρξη για την κακοποίηση και τη δολοφονία του 13 μηνών Πρέστον Ντέιβι. Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνει στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του και δεν θα δικαιούται ποτέ αναστολή, επισημαίνει ο Guardian.
Ο σύντροφός του, ο Τζον ΜακΓκόουαν-Φάζακερλεϊ, 32 ετών, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση, κακομεταχείριση ανηλίκου και αμέλεια που οδήγησε στο θάνατο ενός παιδιού.
Ο Πρέστον είχε αφαιρεθεί από τη βιολογική του μητέρα, μια καταδικασμένη δολοφόνο, και είχε παραδοθεί σε ανάδοχους γονείς πέντε ημέρες μετά τη γέννησή του. Σε ηλικία εννέα μηνών, το παιδί τοποθετήθηκε από γραφείο υιοθεσιών στο σπίτι του Βάρλεϊ και του ΜακΓκόουαν-Φάζακερλεϊ.
Οι θετοί γονείς αντιμετώπιζαν το βρέφος ως «παιχνίδι», ανέφερε το δικαστήριο, και τον υπέβαλαν «συστηματικά σε κακομεταχείριση, σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία». Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το μωρό είχε τουλάχιστον 40 κακώσεις από τραύματα.
Στις 27 Ιουλίου 2023, το ζευγάρι μετέφερε το μωρό, που ήταν αναίσθητο, στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν για 50 λεπτά να του σώσουν τη ζωή χωρίς τελικά να τα καταφέρουν.
Ο Βάρλεϊ παρίστανε τον «θλιμμένο γονιό», με τρόπο υπερβολικό που παραξένεψε τους γιατρούς. Υποστήριζε ότι είχε αφήσει το παιδί στο μπάνιο και το βρήκαν, λίγα λεπτά αργότερα, μέσα στο νερό.
Πολύ γρήγορα απoδείχτηκε ότι δεν υπήρχαν ίχνη πνιγμού, ενώ ένας παθολόγος ανέφερε ως αιτία θανάτου την οξεία απόφραξη των ανώτερων αναπνευστικών οδών, είτε λόγω ασφυξίας είτε λόγω εισαγωγής ενός ή περισσότερων αντικειμένων στο στόμα του μωρού.
Η υπόθεση έθεσε ερωτήματα σχετικά με το αν οι Αρχές έχασαν ευκαιρίες να σώσουν τον Πρέστον, τονίζει ο Guardian. Το βρέφος είχε μεταφερθεί τρεις φορές στο νοσοκομείο από το ζεύγος -μία φορά μάλιστα με σπασμένο χέρι- αλλά δεν εκφράστηκαν ανησυχίες και οι εξηγήσεις για τους τραυματισμούς από το ζεύγος έγιναν πιστευτές.
Ο 37χρονος Τζέιμι Βάρλεϊ (αριστερά στη φωτογραφία) καταδικάστηκε την Πέμπτη σε ισόβια κάθειρξη για την κακοποίηση και τη δολοφονία του 13 μηνών Πρέστον Ντέιβι. Αυτό σημαίνει ότι θα παραμείνει στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του και δεν θα δικαιούται ποτέ αναστολή, επισημαίνει ο Guardian.
Ο σύντροφός του, ο Τζον ΜακΓκόουαν-Φάζακερλεϊ, 32 ετών, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση, κακομεταχείριση ανηλίκου και αμέλεια που οδήγησε στο θάνατο ενός παιδιού.
Ο Πρέστον είχε αφαιρεθεί από τη βιολογική του μητέρα, μια καταδικασμένη δολοφόνο, και είχε παραδοθεί σε ανάδοχους γονείς πέντε ημέρες μετά τη γέννησή του. Σε ηλικία εννέα μηνών, το παιδί τοποθετήθηκε από γραφείο υιοθεσιών στο σπίτι του Βάρλεϊ και του ΜακΓκόουαν-Φάζακερλεϊ.
Οι θετοί γονείς αντιμετώπιζαν το βρέφος ως «παιχνίδι», ανέφερε το δικαστήριο, και τον υπέβαλαν «συστηματικά σε κακομεταχείριση, σεξουαλική κακοποίηση και σωματική βία». Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το μωρό είχε τουλάχιστον 40 κακώσεις από τραύματα.
Στις 27 Ιουλίου 2023, το ζευγάρι μετέφερε το μωρό, που ήταν αναίσθητο, στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προσπάθησαν για 50 λεπτά να του σώσουν τη ζωή χωρίς τελικά να τα καταφέρουν.
Ο Βάρλεϊ παρίστανε τον «θλιμμένο γονιό», με τρόπο υπερβολικό που παραξένεψε τους γιατρούς. Υποστήριζε ότι είχε αφήσει το παιδί στο μπάνιο και το βρήκαν, λίγα λεπτά αργότερα, μέσα στο νερό.
Πολύ γρήγορα απoδείχτηκε ότι δεν υπήρχαν ίχνη πνιγμού, ενώ ένας παθολόγος ανέφερε ως αιτία θανάτου την οξεία απόφραξη των ανώτερων αναπνευστικών οδών, είτε λόγω ασφυξίας είτε λόγω εισαγωγής ενός ή περισσότερων αντικειμένων στο στόμα του μωρού.
Η υπόθεση έθεσε ερωτήματα σχετικά με το αν οι Αρχές έχασαν ευκαιρίες να σώσουν τον Πρέστον, τονίζει ο Guardian. Το βρέφος είχε μεταφερθεί τρεις φορές στο νοσοκομείο από το ζεύγος -μία φορά μάλιστα με σπασμένο χέρι- αλλά δεν εκφράστηκαν ανησυχίες και οι εξηγήσεις για τους τραυματισμούς από το ζεύγος έγιναν πιστευτές.
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