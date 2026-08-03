Ουκρανικά drones χτύπησαν πολλαπλούς στόχους σε Ρωσία και Κριμαία: Αναφορές για 3 νεκρούς
Ουκρανικά drones χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα ρωσικό πανεπιστήμιο που αναπτύσσει συστήματα ελέγχου drones, ένα κέντρο logistics της Wildberries στην περιοχή του Βλαντιμίρ, καθώς και πολλαπλούς στόχους στην κατεχόμενη Κριμαία
Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, drones επιτέθηκαν στο Κρατικό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μπέλγκοροντ, όπως μετέδωσε το τοπικό μέσο Pepel. Πολλαπλά πλήγματα στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά, καταστρέφοντας ένα από τα κτίρια.
BREAKING: Belgorod State Technological University in Russia sustained significant structural damage following a Ukrainian drone strike. The facility was reportedly being used for the manufacturing and testing of drones. pic.twitter.com/pCWd9AemPo— World Source News (@Worldsource24) August 3, 2026
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου αναπτυσσόταν και δοκιμαζόταν αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου drones, βασισμένο στον ρωσικής κατασκευής μικροεπεξεργαστή «Milandr».
Το πανεπιστήμιο είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία προοριζόταν για πολιτικές εφαρμογές, όπως η επιθεώρηση γραμμών ηλεκτροδότησης, δικτύων θέρμανσης και η εναέρια φωτογράφιση. Παράλληλα, είχε οργανώσει θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές με αντικείμενο την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως το πλήγμα στο πανεπιστήμιο.
Ξεχωριστή επίθεση με drones σημειώθηκε σε συγκρότημα αποθηκών στην περιφέρεια Βλαντίμιρ, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Αβντέγεφ. «Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν στο σημείο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram.
Το ουκρανικό κανάλι παρακολούθησης Exilenova+ υποστήριξε ότι στόχος ήταν το κέντρο logistics «Vladimir – Vorshinskoye» της Wildberries. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να καταγράφουν τουλάχιστον ένα drone να προσκρούει στην αποθήκη πριν ξεσπάσει πυρκαγιά.
A rough morning for the nation of savages, as yet ANOTHER Wildberries facility is targeted in Russia's Vladimir region.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 3, 2026
170,000 square meter facility, another billion dollar loss. pic.twitter.com/sVY3Nh9RM1
Η εγκατάσταση, συνολικής έκτασης 58.500 τετραγωνικών μέτρων, εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και επρόκειτο να επεκταθεί μέσα στο έτος στα 175.000 τετραγωνικά μέτρα. Αποτελεί βασικό κέντρο διανομής για τη Μόσχα, την κεντρική Ρωσία και τις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας.
Το πλήγμα φαίνεται να εντάσσεται σε ευρύτερη ουκρανική εκστρατεία κατά του δικτύου logistics της Wildberries. Σύμφωνα με το ρωσικό μέσο Agentstvo, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν στοχοποιήσει τουλάχιστον 18 εγκαταστάσεις της εταιρείας τις τελευταίες δύο εβδομάδες, προκαλώντας ζημιές σε αποθήκες συνολικής επιφάνειας περίπου ενός εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων, που αντιστοιχεί στο 38% των μεγαλύτερων κέντρων logistics της εταιρείας.
It now looks increasingly likely that the Wildberries warehouse in Russia’s Vladimir region will burn down completely. https://t.co/x23SYllp3q pic.twitter.com/xxS1vSeOl3— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 3, 2026
Μεταξύ των σημαντικότερων εγκαταστάσεων που έχουν πληγεί περιλαμβάνονται αποθήκες στην Ελεκτροστάλ, το Κρασνοντάρ, την Αγία Πετρούπολη, το Βορόνεζ, το Ταμπόφ και το Βόλγκογκραντ, αρκετές από τις οποίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές και μεγάλες πυρκαγιές.
Το Agentstvo εκτιμά ότι εγκαταστάσεις που αντιστοιχούν περίπου στο 60% της δυναμικότητας των μεγαλύτερων αποθηκών της Wildberries έχουν πλέον βρεθεί στο στόχαστρο, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Κίεβο επιδιώκει ολοένα και περισσότερο να πλήξει τις ρωσικές υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας, πέρα από στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους.
Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones επιτέθηκαν και στην κατεχόμενη Κριμαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τα ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης Crimean Wind και Exilenova+. Εκρήξεις αναφέρθηκαν στην περιοχή Σάκι, στη Φεοδοσία, τη Συμφερόπολη και το Κερτς.
Στη Φεοδοσία, κινητές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας επιχείρησαν να αναχαιτίσουν ένα drone, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτό ενδέχεται να έπληξε περιοχή κοντά σε τοπική εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου.
Στο Κερτς ξέσπασε πυρκαγιά κοντά στην Κεντρική Αγορά και τον σταθμό λεωφορείων, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι της πόλης, με κατοίκους να αναφέρουν φλόγες στην ευρύτερη λιμενική ζώνη.
Εξαιτίας των νυχτερινών επιθέσεων, η κυκλοφορία στη Γέφυρα της Κριμαίας διακόπηκε προσωρινά.
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