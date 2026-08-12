Κεραυνός χτύπησε σωφρονιστικό κατάστημα στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 16 κρατούμενοι τραυματίστηκαν, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Οχάιο Φυλακή Κεραυνός τραυματίες

Κεραυνός χτύπησε σωφρονιστικό κατάστημα στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 16 κρατούμενοι τραυματίστηκαν, βίντεο

Ένας από τους κρατούμενους χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του

Κεραυνός χτύπησε σωφρονιστικό κατάστημα στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 16 κρατούμενοι τραυματίστηκαν, βίντεο
Συναγερμός σήμανε σήμερα το βράδυ σε σωφρονιστικό κατάστημα στο Οχάιο των ΗΠΑ, όταν κεραυνός έπληξε τον χώρο της φυλακής, με αποτέλεσμα 16 κρατούμενοι να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Grafton Correctional Institution, περίπου 48 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κλίβελαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της φυλακής.

Τη στιγμή της πτώσης του κεραυνού, κρατούμενοι επέστρεφαν από το βραδινό γεύμα τους, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

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Συνολικά 16 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Ένας από τους κρατούμενους χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένας θάνατος.

Οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν οι κρατούμενοι χτυπήθηκαν απευθείας από τον κεραυνό ή τραυματίστηκαν από τις συνέπειες της ηλεκτρικής εκκένωσης.
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Πάνω από 2.000 κρατούμενοι στη φυλακή

Το Grafton Correctional Institution λειτουργεί από το 1988 και φιλοξενεί λίγο περισσότερους από 2.000 κρατούμενους χαμηλής και μεσαίας κατηγορίας ασφαλείας.

Οι υπεύθυνοι του σωφρονιστικού καταστήματος ανέφεραν ότι συνεχίζουν να αξιολογούν και να παρακολουθούν την κατάσταση μετά το ασυνήθιστο περιστατικό, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες.


Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στα Μεσοδυτικά

Σημειώνεται ότι σφοδρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει περιοχές των μεσοδυτικών ΗΠΑ, με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και ανεμοστρόβιλους να προκαλούν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρά προβλήματα σε Ιλινόι, Ιντιάνα και Οχάιο.

Περισσότεροι από 600.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα καθώς το σύστημα καταιγίδων κινήθηκε στην περιοχή, ενώ ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα καταγράφηκαν στο Σικάγο και την Ιντιάνα.

Δύο ανεμοστρόβιλοι στο Σικάγο

Στο Σικάγο καταγράφηκαν δύο ανεμοστρόβιλοι, καθώς η κακοκαιρία έπληξε την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, στην Ιντιάνα οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητα τα 159 χλμ./ώρα, προκαλώντας προβλήματα και ζημιές, ενώ οι μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα.

Η ένταση και η έκταση του φαινομένου είναι τέτοιες ώστε εξετάζεται το ενδεχόμενο το σύστημα καταιγίδων να χαρακτηριστεί ως «derecho», ένα σχετικά σπάνιο αλλά ιδιαίτερα καταστροφικό μετεωρολογικό φαινόμενο.

Το derecho είναι ένα εκτεταμένο και μεγάλης διάρκειας σύστημα ισχυρών καταιγίδων, το οποίο συνοδεύεται από εξαιρετικά δυνατούς ανέμους σε ευθεία γραμμή και μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση.

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