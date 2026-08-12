Κεραυνός χτύπησε σωφρονιστικό κατάστημα στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 16 κρατούμενοι τραυματίστηκαν, βίντεο

🚨More than 600,000 people were left without power as severe storms and tornadoes swept across Illinois and Indiana, USA.



Two tornadoes hit Chicago, while winds in Indiana reached 159 km/h. In Ohio, lightning struck a prison, injuring 16 inmates and killing one person. The storm… pic.twitter.com/pk1ZyyoEOu — Global Brief (@globalbrief_now) August 12, 2026

Δύο ανεμοστρόβιλοι στο Σικάγο

Στο Σικάγο καταγράφηκαν δύο ανεμοστρόβιλοι, καθώς η κακοκαιρία έπληξε την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.Την ίδια ώρα, στην Ιντιάνα οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητα τα 159 χλμ./ώρα, προκαλώντας προβλήματα και ζημιές, ενώ οι μαζικές διακοπές ηλεκτροδότησης άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα.Η ένταση και η έκταση του φαινομένου είναι τέτοιες ώστε εξετάζεται το ενδεχόμενο το σύστημα καταιγίδων να χαρακτηριστεί ως «derecho», ένα σχετικά σπάνιο αλλά ιδιαίτερα καταστροφικό μετεωρολογικό φαινόμενο.Το derecho είναι ένα εκτεταμένο και μεγάλης διάρκειας σύστημα ισχυρών καταιγίδων, το οποίο συνοδεύεται από εξαιρετικά δυνατούς ανέμους σε ευθεία γραμμή και μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση.