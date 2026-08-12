Τουλάχιστον 44 νεκροί μετά την ανατροπή του φέρι μποτ που μετέφερε 120 επιβάτες στη Ζιμπάμπουε
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Ναυάγιο Φέρι μποτ Ζιμπάμπουε Νεκροί

Τουλάχιστον 44 νεκροί μετά την ανατροπή του φέρι μποτ που μετέφερε 120 επιβάτες στη Ζιμπάμπουε

Το πλοίο χτυπήθηκε από ένα ισχυρό κύμα και ανετράπη - Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 77 άτομα - Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε κατάσταση καταστροφής

Τουλάχιστον 44 νεκροί μετά την ανατροπή του φέρι μποτ που μετέφερε 120 επιβάτες στη Ζιμπάμπουε
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Τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή ενός φέρι μποτ στη λίμνη Καρίμπα της Ζιμπάμπουε την Τρίτη (11/8), σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως αναφέρει το BBC, το πλοίο είχε χωρητικότητα 90 επιβατών και πέντε μελών πληρώματος, αλλά ένας υπεύθυνος της λίμνης είχε σημειώσει ότι επέβαιναν σε αυτό 120 άτομα, μεταξύ των οποίων 12 παιδιά. Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 77 άτομα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το σκάφος χτυπήθηκε από ένα ισχυρό κύμα και ανετράπη. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν το αναποδογυρισμένο σκάφος να επιπλέει στο νερό.

Ο πρόεδρος της χώρας, Έμερσον Μνανγκάγκουα, κήρυξε κατάσταση καταστροφής, καθώς εντείνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ντάνιελ Γκάρβε δήλωσε ότι ο πρόεδρος κήρυξε κατάσταση καταστροφής προκειμένου να διασφαλιστεί η «κινητοποίηση όλων των απαραίτητων πόρων» για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αυτοί περιλαμβάνουν μια μοίρα σκαφών του στρατού, μια υποβρύχια μονάδα της αστυνομίας και ένα ιδιωτικό ελικόπτερο, ανέφερε. «Η κυβέρνηση εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τους οικείους όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό συμβάν», πρόσθεσε ο Γκάρβε σε δήλωσή του.

Η λίμνη Καρίμπα, η οποία εκτείνεται στα σύνορα με τη Ζάμπια, είναι μία από τις μεγαλύτερες τεχνητές λίμνες στον κόσμο, υποστηρίζοντας τις μεταφορές και την αλιεία και παρέχοντας ζωτικής σημασίας υδροηλεκτρική ενέργεια και στις δύο χώρες.

«Υπήρχαν πτώματα στο νερό και ήταν μια θλιβερή κατάσταση»

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Μάξτον Κανχέμα, δήλωσε στο AFP ότι το σκάφος ταξίδευε υπό κακές καιρικές συνθήκες και ενδέχεται να χτυπήθηκε από κύμα, με αποτέλεσμα να σβήσουν οι κινητήρες του. «Οι άνθρωποι βρίσκονταν σε κίνδυνο... υπήρχαν πτώματα στο νερό και ήταν μια θλιβερή κατάσταση να τη βλέπει κανείς. Όσοι μπορούσαν να διασωθούν, διασώθηκαν», ανέφερε σύμφωνα με τα λεγόμενά του.
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