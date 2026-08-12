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Οι IDF θα παραμείνουν επ' αόριστον στα εδάφη που ελέγχουμε σε Λίβανο, Γάζα και Συρία, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας
Οι IDF θα παραμείνουν επ' αόριστον στα εδάφη που ελέγχουμε σε Λίβανο, Γάζα και Συρία, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας
Σε καμία περίπτωση το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει στις τρεις περιοχές, δήλωσε ο Ισραέλ Κατς, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη μακροπρόθεσμη στρατιωτική παρουσία της χώρας
Την πρόθεση του Ισραήλ να διατηρήσει επ’ αόριστον στρατιωτικές δυνάμεις στα εδάφη που ελέγχει στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας εξέφρασε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ισραέλ Κατς, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης.
«Σε καμία περίπτωση» το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει στις τρεις περιοχές, δήλωσε ο Κατζ, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη μακροπρόθεσμη στρατιωτική παρουσία της χώρας.
Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο i24, ο Κατς έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα σε θέσεις του ισραηλινού στρατού στην πρώτη γραμμή, στον νότιο Λίβανο.
Δείτε βίντεο
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι οι δυνάμεις της χώρας θα παραμείνουν επ’ αόριστον σε περιοχές του Λιβάνου, της Συρίας και της Γάζας, τις οποίες το Ισραήλ χαρακτηρίζει «ζώνες ασφαλείας».
Οι δηλώσεις του δείχνουν ότι, τουλάχιστον με βάση την παρούσα στρατηγική της ισραηλινής κυβέρνησης, η παρουσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στις συγκεκριμένες περιοχές δεν αντιμετωπίζεται ως προσωρινή.
Σημειώνεται ότι το Ισραήλ διατηρεί υπό τον έλεγχό του εδάφη στον νότιο Λίβανο, ενώ ελέγχει περισσότερο από το μισό της Λωρίδας της Γάζας.
Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταλάβει σειρά στρατηγικών θέσεων στη Συρία, μεταξύ των οποίων και τμήμα του Τζαμπάλ αλ Σέιχ, του υψηλότερου βουνού της χώρας, γνωστού επίσης ως Όρος Ερμών.
Η τοποθέτηση του Κατζ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς συνδέει σε μία ενιαία στρατηγική τις στρατιωτικές θέσεις που διατηρεί το Ισραήλ σε τρία διαφορετικά μέτωπα, καθιστώντας σαφές ότι η κυβέρνηση θεωρεί τον έλεγχο των αποκαλούμενων «ζωνών ασφαλείας» βασικό στοιχείο της αμυντικής πολιτικής της.
«Σε καμία περίπτωση» το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει στις τρεις περιοχές, δήλωσε ο Κατζ, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη μακροπρόθεσμη στρατιωτική παρουσία της χώρας.
Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο i24, ο Κατς έκανε τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σήμερα σε θέσεις του ισραηλινού στρατού στην πρώτη γραμμή, στον νότιο Λίβανο.
Δείτε βίντεο
🇮🇱❌🇱🇧🇵🇸🇸🇾 — Le ministre israélien de la Défense, Katz :— Brainless Partisans 🏴☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) August 12, 2026
Nous ne nous retirerons pas, ni du Liban, ni de Syrie, ni de Gaza, des zones de sécurité.
C'est notre politique, et nous continuerons à la mettre en œuvre.
Nous sommes ici, eux sont là-bas. Les habitants sont à… pic.twitter.com/8htNzXkuG0
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι οι δυνάμεις της χώρας θα παραμείνουν επ’ αόριστον σε περιοχές του Λιβάνου, της Συρίας και της Γάζας, τις οποίες το Ισραήλ χαρακτηρίζει «ζώνες ασφαλείας».
Οι δηλώσεις του δείχνουν ότι, τουλάχιστον με βάση την παρούσα στρατηγική της ισραηλινής κυβέρνησης, η παρουσία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στις συγκεκριμένες περιοχές δεν αντιμετωπίζεται ως προσωρινή.
Σημειώνεται ότι το Ισραήλ διατηρεί υπό τον έλεγχό του εδάφη στον νότιο Λίβανο, ενώ ελέγχει περισσότερο από το μισό της Λωρίδας της Γάζας.
Τα εδάφη που ελέγχει το Ισραήλ
Παράλληλα, ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταλάβει σειρά στρατηγικών θέσεων στη Συρία, μεταξύ των οποίων και τμήμα του Τζαμπάλ αλ Σέιχ, του υψηλότερου βουνού της χώρας, γνωστού επίσης ως Όρος Ερμών.
Η τοποθέτηση του Κατζ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς συνδέει σε μία ενιαία στρατηγική τις στρατιωτικές θέσεις που διατηρεί το Ισραήλ σε τρία διαφορετικά μέτωπα, καθιστώντας σαφές ότι η κυβέρνηση θεωρεί τον έλεγχο των αποκαλούμενων «ζωνών ασφαλείας» βασικό στοιχείο της αμυντικής πολιτικής της.
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