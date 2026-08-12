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Επίθεση με drone σε φορτηγό πλοίο ενώ φόρτωνε στην Οδησσό – Ένας ναυτικός τραυματίστηκε
Επίθεση με drone σε φορτηγό πλοίο ενώ φόρτωνε στην Οδησσό – Ένας ναυτικός τραυματίστηκε
Σοβαρές ζημιές και πυρκαγιά στο πλοίο Gladius – Χωρίς αναφορά για θαλάσσια ρύπανση, σε συναγερμό παραμένει η ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα.
Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) δέχθηκε το φορτηγό πλοίο γενικού φορτίου Gladius ενώ πραγματοποιούσε εργασίες φόρτωσης στο λιμάνι της Οδησσού, στην Ουκρανία. Ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε, ενώ το πλοίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.
Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας EOS Marine, το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Αυγούστου 2026. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές στο ενδιαίτημα, στην πρύμνη, στο ανώτερο κατάστρωμα και σε καμπίνα του πληρώματος. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.
Η φωτιά κατασβέστηκε από τους ναυτικούς με τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων του λιμανιού. Ακολούθησαν επιχειρήσεις ελέγχου των εστιών και περιορισμού των ζημιών, χωρίς να καταγραφεί ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή.
Το Gladius, με αριθμό IMO 8919879, βρισκόταν εντός του λιμένα όταν έγινε στόχος. Η επίθεση σε εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια φόρτωσης αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα και οι θαλάσσιες μεταφορές στα ουκρανικά λιμάνια.
Η EOS Marine καλεί τα πλοία που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή να διατηρούν διαρκή οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ. Συνιστά επίσης την εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων προστασίας και την άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές.
Το νέο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι η εμπορική ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα εξακολουθεί να λειτουργεί υπό συνθήκες αυξημένης απειλής. Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και πλοία, ενώ εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τη λειτουργία των ουκρανικών λιμένων και τη διακίνηση φορτίων από την περιοχή.
Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας EOS Marine, το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Αυγούστου 2026. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές στο ενδιαίτημα, στην πρύμνη, στο ανώτερο κατάστρωμα και σε καμπίνα του πληρώματος. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.
Η φωτιά κατασβέστηκε από τους ναυτικούς με τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων του λιμανιού. Ακολούθησαν επιχειρήσεις ελέγχου των εστιών και περιορισμού των ζημιών, χωρίς να καταγραφεί ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή.
Το Gladius, με αριθμό IMO 8919879, βρισκόταν εντός του λιμένα όταν έγινε στόχος. Η επίθεση σε εμπορικό πλοίο κατά τη διάρκεια φόρτωσης αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα και οι θαλάσσιες μεταφορές στα ουκρανικά λιμάνια.
Η EOS Marine καλεί τα πλοία που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή να διατηρούν διαρκή οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ. Συνιστά επίσης την εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων προστασίας και την άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές.
Το νέο περιστατικό επιβεβαιώνει ότι η εμπορική ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα εξακολουθεί να λειτουργεί υπό συνθήκες αυξημένης απειλής. Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και πλοία, ενώ εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τη λειτουργία των ουκρανικών λιμένων και τη διακίνηση φορτίων από την περιοχή.
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