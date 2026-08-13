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«Πράσινο φως» στην Κολομβία για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ κατά των καρτέλ
«Πράσινο φως» στην Κολομβία για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με τις ΗΠΑ κατά των καρτέλ
Η Ουάσινγκτον κλιμακώνει την εκστρατεία κατά της διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική
Η Κολομβία ενέκρινε τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ κατά των καρτέλ ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Το πράσινο φως από τη Μπογοτά επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να κλιμακώσει την εκστρατεία που έχει ξεκινήσει για την καταπολέμηση των διακινητών ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.
Η Μπογοτά «ζήτησε από το Πεντάγωνο να συμμετάσχει στον αγώνα της Κολομβίας εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας, εγκρίνοντας κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Χέγκσεθ από τον Παναμά.
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 215 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.
Η νομιμότητα αυτών των ενεργειών αμφισβητείται από ειδικούς και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει καλέσει τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν το ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».
Από την πλευρά του, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έχει υποσχεθεί να εξαλείψει τις εγκληματικές οργανώσεις που επωφελούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών, σε μια περίοδο που η χώρα της Νότιας Αμερικής βιώνει το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων δέκα ετών.
Η Μπογοτά «ζήτησε από το Πεντάγωνο να συμμετάσχει στον αγώνα της Κολομβίας εναντίον της ναρκοτρομοκρατίας, εγκρίνοντας κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Χέγκσεθ από τον Παναμά.
Colombia is officially joining the Americas Counter Cartel Coalition (A3C).— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) August 12, 2026
I met with Minister of Defense Mora (@mindefensa) in Panama City today as we launched a new chapter in U.S.-Colombia defense cooperation. pic.twitter.com/19Rb4WMMi9
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 215 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.
Η νομιμότητα αυτών των ενεργειών αμφισβητείται από ειδικούς και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει καλέσει τις αμερικανικές αρχές να εξετάσουν το ζήτημα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».
Από την πλευρά του, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έχει υποσχεθεί να εξαλείψει τις εγκληματικές οργανώσεις που επωφελούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών, σε μια περίοδο που η χώρα της Νότιας Αμερικής βιώνει το χειρότερο κύμα βίας των τελευταίων δέκα ετών.
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