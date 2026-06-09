Time Out: Οι 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα



Η ευρωπαϊκή παρουσία στην κορυφή



Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη

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Οι 20 κορυφαίες πόλεις για φαγητό το 2026

Για πολλούς ταξιδιώτες, η αναζήτηση ενός προορισμού συνδέεται άμεσα με τηΤο περιοδικό Time Out δημοσίευσε τη λίστα με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό το 2026, με τητου Περού να κατακτά την πρώτη θέσηνα συγκαταλέγεται στις δέκα κορυφαίες επιλογές διεθνώς.Ειδικότερα,βρέθηκε η, η πρωτεύουσα του Περού, η οποία θεωρείται ευρέως η γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής. Η πόλη ξεχωρίζει για πιάτα με θαλασσινά, όπως το ceviche, αλλά και για παραδοσιακές συνταγές όπως η causa Limeña, ένα κρύο πιάτο με στρώσεις πατάτας. Παράλληλα, η Λίμα αναδείχθηκε ως η πιο οικονομική πόλη της λίστας για φαγητό εκτός σπιτιού.κατατάχθηκε ητης Ταϊλάνδης, η οποία διακρίνεται για τη ζωντανή κουλτούρα του street food. Οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν πιάτα με γλυκές, πικάντικες, ξινές και αλμυρές γεύσεις σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.Την πρώτησυμπληρώνει η Πόλη τουμε ένα γαστρονομικό τοπίο που εκτείνεται από βραβευμένα εστιατόρια μέχρι παραδοσιακές υπαίθριες αγορές. Ιδιαίτερη θέση κατέχει το taco al pastor, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της πόλης.Στην τέταρτη θέση βρίσκεται τοτο οποίο θεωρείται μία από τις πιο πολυπολιτισμικές γαστρονομικές πρωτεύουσες του κόσμου. Η βρετανική πρωτεύουσα συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από τους κατοίκους της όσον αφορά την ποιότητα των εστιατορίων, ενώ η ιστορική αγοράπαραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους γαστρονομικούς προορισμούς.Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ηόπου η μεσογειακή παράδοση, οι τοπικές αγορές και η καταλανική κουζίνα συνθέτουν μια ιδιαίτερη γαστρονομική εμπειρία. Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά πιάτα συγκαταλέγονται το pa amb tomàquet (ψωμί με ντομάτα) και οι patatas bravas.Σύμφωνα με τη Βιρτζίνια Γκιλ, επικεφαλής σύνταξης του Time Out στις ΗΠΑ, οι πόλεις που διακρίθηκαν δεν ξεχωρίζουν μόνο για τα εστιατόριά τους αλλά καιπου κρύβεται πίσω από τις γεύσεις τους.Όπως σημείωσε, κάθε πόλη διαθέτει τη δική της γαστρονομική ταυτότητα, η οποία διαμορφώθηκε μέσα από μεταναστευτικά ρεύματα, τοπικά προϊόντα και παραδόσεις που συνεχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τρέφονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες.Για τη σύνταξη της λίστας, το Time Out πραγματοποίησε έρευνααπό 150 πόλεις παγκοσμίως. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την ποιότητα του φαγητού, τα εστιατόρια, τις τιμές και τη συνολική γαστρονομική κουλτούρα κάθε πόλης. Τα αποτελέσματα εξετάστηκαν στη συνέχεια από συντάκτες και ειδικούς του χώρου, ενώ επιλέχθηκε μόνο η πόλη με την υψηλότερη βαθμολογία από κάθε χώρα.κατέλαβε την ένατη θέση στη διεθνή κατάταξη, που, σύμφωνα με το Time Out, συνδυάζει ιστορικές ταβέρνες με δεκαετίες παρουσίας, σύγχρονες γαστροταβέρνες και εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα δυναμική γευστική σκηνή. «Σεφ της νέας γενιάς επαναπροσδιορίζουν τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, δίνοντας νέα μορφή και αισθητική σε γνώριμες γεύσεις».Η Αθήνα συγκέντρωσε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες από την επιτροπή ειδικών του Time Out, με το 80% των ειδικών να τη χαρακτηρίζει ως έναν από τους πιο συναρπαστικούς γαστρονομικούς προορισμούς της εποχής. Την άποψη αυτή συμμερίζονται και οι ίδιοι οι κάτοικοι, καθώς το 78% των Αθηναίων αξιολόγησε θετικά τη γαστρονομική ταυτότητα της πόλης. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τα στοιχεία που ξεχωρίζουν περισσότερο στην αθηναϊκή γαστρονομική εμπειρία είναι οι καφετέριες και τα οικογενειακά εστιατόρια.1. Λίμα, Περού2. Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη