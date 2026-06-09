Σι Τζινπίνγκ και Κιμ Γιονγκ Ουν συμφώνησαν να ενισχύσουν τους δεσμούς τους στη συνάντησή τους στην Πιονγκγιάνγκ

Παρά τις εκφράσεις καλής θέλησης, οι αναλυτές διάβασαν διαφορετικές προτεραιότητες στις επίσημες περιλήψεις της επίσκεψης





Στην πρώτη του επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα εδώ και επτά χρόνια ο Σι είπε στον Κιμ ότι στόχος του είναι να προωθήσει την πρόοδο στις σχέσεις και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να επιδιώξουν στενότερη στρατηγική επικοινωνία μέσω επισκέψεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, ανέφερε το KCNA.



Στενού της Ταϊβάν ανήκουν στην κινεζική επικράτεια, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγών στη διεθνή κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Σήμερα ο Κινέζος πρόεδρος επισκέφθηκε τον Σινοκορεατικό Πύργο Φιλίας , που τιμά τους Κινέζους στρατιώτες οι οποίοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Κορέας.



Δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρο αν οι δύο ηγέτες σχεδιάζουν να έχουν νέες συνομιλίες σήμερα, αλλά φύτεψαν μαζί ένα έλατο στο χώρο μιας σημαντικής σχολής για κομματικά στελέχη, το οποίο, σύμφωνα με το Xinhua, συμβολίζει «τη διαρκώς ανανεούμενη φιλία».











Διαφορετικές προτεραιότητες

Παρά τις εκφράσεις καλής θέλησης, οι αναλυτές διάβασαν διαφορετικές προτεραιότητες στις επίσημες περιλήψεις της επίσκεψης.



Ενώ το Xinhua παρουσίασε λεπτομερώς προτάσεις για διάφορα θέματα, από το εμπόριο ως τη γεωργία και την αποκατάσταση των μεταφορικών συνδέσεων, το KCNA παρουσίασε τη σύνοδο κορυφής ευρύτερα ως μια συμφωνία ισότιμων εταίρων, ανέφεραν οι αναλυτές.



Κλείσιμο ειδική σχέση» των δύο γειτόνων, εκτίμησε ο Λιμ Έουλ-τσουλ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κιουνγκνάμ της Νότιας Κορέας, ενώ το Πεκίνο επικεντρώθηκε στους πρακτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών και τις πρωτοβουλίες του για τη διεθνή τάξη.



«Η Βόρεια Κορέα αφαίρεσε στοιχεία που θα μπορούσαν να την κάνουν να μοιάζει με υποδεέστερο, εξαρτημένο ή επωφελούμενο μέρος και ξαναέγραψε τη σχέση ως μία μεταξύ ίσων», σημείωσε ο Χονγκ Μιν, ερευνητής στο Κορεατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης.



Ο Σι και η σύζυγός του Πενγκ Λιγουάν παρακολούθησαν



Ο Κιμ παρέθεσε επίσης δείπνο για τον Σι και την αντιπροσωπεία του.



Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στην πολιτική, την οικονομία και τον πολιτισμό σε συνάντηση κορυφής που είχαν στην Πιονγκγιάνγκ η οποία άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο της Βόρειας Κορέας KCNA.Στην πρώτη του επίσκεψη στηεδώ και επτά χρόνια ο Σι είπε στον Κιμ ότι στόχος του είναι να προωθήσει την πρόοδο στις σχέσεις και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να επιδιώξουν στενότερη στρατηγική επικοινωνία μέσω επισκέψεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, ανέφερε το KCNA.Παράλληλα ο Κιμ δήλωσε στον Σι ότι στηρίζει πλήρως την αρχή της «μίας Κίνας», βάσει της οποίας το Πεκίνο θεωρεί ότι και οι δύο πλευρές τουανήκουν στην κινεζική επικράτεια, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγών στη διεθνή κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.Παρά τις εκφράσεις καλής θέλησης, οι αναλυτές διάβασαν διαφορετικές προτεραιότητες στις επίσημες περιλήψεις της επίσκεψης.Ενώ το Xinhua παρουσίασε λεπτομερώς προτάσεις για διάφορα θέματα, από το εμπόριο ως τη γεωργία και την αποκατάσταση των μεταφορικών συνδέσεων, τοπαρουσίασε τη σύνοδο κορυφής ευρύτερα ως μια συμφωνία ισότιμων εταίρων, ανέφεραν οι αναλυτές.Η Πιονγκγιάνγκ τόνισε την αξιοπρέπεια του καθεστώτος και την «» των δύο γειτόνων, εκτίμησε ο Λιμ Έουλ-τσουλ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κιουνγκνάμ της Νότιας Κορέας, ενώ το Πεκίνο επικεντρώθηκε στους πρακτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο κρατών και τις πρωτοβουλίες του για τη διεθνή τάξη.«Η Βόρεια Κορέα αφαίρεσε στοιχεία που θα μπορούσαν να την κάνουν να μοιάζει με υποδεέστερο, εξαρτημένο ή επωφελούμενο μέρος και ξαναέγραψε τη σχέση ως μία μεταξύ ίσων», σημείωσε ο Χονγκ Μιν, ερευνητής στο Κορεατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης.Ο Σι και η σύζυγός του Πενγκ Λιγουάν παρακολούθησαν παράσταση με κινεζικά και βορειοκορεατική τραγούδια συνοδευόμενοι από τον Κιμ και τη σύζυγό του Ρι Σολ- τζου όπως και υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Τα τραγούδια έδιναν έμφαση «στην αξία και τη στενότητα των σχέσεων της Κίνας με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας», τόνισε το KCNA.Ο Κιμ παρέθεσε επίσης δείπνο για τον Σι και την αντιπροσωπεία του.

Οι σχέσεις Κίνας-Βόρειας Κορέας έχουν φτάσει σε ένα «νέο ιστορικό σημείο εκκίνησης», τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος στην εκδήλωση για την 65η επέτειο της συνθήκης φιλίας των δύο χωρών, πρόσθεσε το KCNA.



Παράλληλα ο Σι δεσμεύθηκε ότι η Κίνα δεν θα παρεκκλίνει της δέσμευσής της να διαφυλάξει τα κοινά συμφέροντα, όμως τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης δεν σχολίασαν αν το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Πιονγκγιάνγκ ή οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ αναφέρθηκαν στις συζητήσεις.



Ο Σι πρόκειται να επιστρέψει σήμερα το απόγευμα στην Κίνα.