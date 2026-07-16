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Απίστευτη καταδίωξη στο Λος Άντζελες: Καταζητούμενος έτρεχε να ξεφύγει από την Αστυνομία, κολύμπησε στη θάλασσα και συνελήφθη από ναυαγοσώστες
ΚΟΣΜΟΣ
ναυαγοσώστες Λος Άντζελες Αστυνομία Καταδίωξη θάλασσα

Απίστευτη καταδίωξη στο Λος Άντζελες: Καταζητούμενος έτρεχε να ξεφύγει από την Αστυνομία, κολύμπησε στη θάλασσα και συνελήφθη από ναυαγοσώστες

Δύο ώρες μετά την αρχική καταδίωξη με τα πόδια οι Αρχές κατάφεραν να βγάλουν τον άνδρα από το νερό και τον συνέλαβαν

Απίστευτη καταδίωξη στο Λος Άντζελες: Καταζητούμενος έτρεχε να ξεφύγει από την Αστυνομία, κολύμπησε στη θάλασσα και συνελήφθη από ναυαγοσώστες
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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7) στο Pacific Palisades του Λος Άντζελες, όταν ένας άνδρας, ο οποίος καταζητείτο βάσει εντάλματος για κακούργημα, έτρεχε να ξεφύγει από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cbs, αστυνομικοί του  Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες εντόπισαν τον ύποπτο γύρω στις 7:20 π.μ. Αρχικά προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του, αλλά μάταια. Στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη με τα πόδια. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο άνδρας έτρεξε προς τη θάλασσα και άρχισε να κολυμπάει μακριά από τη στεριά. Έφτασε σε αρκετά βαθιά νερά.

Τελικά, δύο ναυαγοσώστες πάνω σε σανίδες κατάφεραν να τον περικυκλώσουν και να τον ακινητοποιήσουν. Δύο ώρες μετά την αρχική καταδίωξη με τα πόδια οι Αρχές κατάφεραν να βγάλουν τον άνδρα από το νερό και τον συνέλαβαν.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό για ποιο λόγο καταζητείται ο συγκεκριμένος άνδρας.

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