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Ο δήμαρχος του Λονδίνου διορίστηκε μέλος της Βουλής των Λόρδων
ΚΟΣΜΟΣ
Δήμαρχος Λονδίνο Βουλή των Λόρδων Βρετανικό κοινοβούλιο Κιρ Στάρμερ Σαντίκ Καν

Ο δήμαρχος του Λονδίνου διορίστηκε μέλος της Βουλής των Λόρδων

Ο Καν ήταν ένα από τα 26 νέα μέλη της Βουλής των Λόρδων που διόρισε η κυβέρνηση λίγες μόλις ημέρες προτού παραδώσει ο Στάρμερ τα «κλειδιά» του κόμματος και της Ντάουνινγκ Στριτ στον Άντι Μπέρναμ

Ο δήμαρχος του Λονδίνου διορίστηκε μέλος της Βουλής των Λόρδων
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Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν διορίστηκε σήμερα μέλος της Βουλής των Λόρδων, της Άνω Βουλής του βρετανικού κοινοβουλίου, από τον απερχόμενο πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο Καν ήταν ένα από τα 26 νέα μέλη της Βουλής των Λόρδων που διόρισε η κυβέρνηση λίγες μόλις ημέρες προτού παραδώσει ο Στάρμερ τα «κλειδιά» του κόμματος και της Ντάουνινγκ Στριτ στον Άντι Μπέρναμ, τη Δευτέρα.

Ο διορισμός αυτός σημαίνει ότι ο Καν και όλοι οι υπόλοιποι –άτομα προερχόμενα απ’ όλο το πολιτικό φάσμα, με διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα– θα μπορούν στο εξής να συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία.



Η Άνω Βουλή συνήθως εξετάζει τους νόμους που προωθεί και ψηφίζει η Βουλή των Κοινοτήτων, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τους πολίτες.

Ο Σαντίκ Καν θα διατηρήσει το αξίωμα του δημάρχου. Ο διορισμός του στη Βουλή των Λόρδων ωστόσο δίνει τη δυνατότητα στον διάδοχο του Στάρμερ να του αναθέσει κάποιο υπουργικό αξίωμα στη νέα κυβέρνηση που θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι επίκειται η υπουργοποίησή του.
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