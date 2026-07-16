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Απολύθηκε ο χειριστής του οτοκιού του Τραμπ επειδή.... έβαζε στοιχήματα για τις ομιλίες
Απολύθηκε ο χειριστής του οτοκιού του Τραμπ επειδή.... έβαζε στοιχήματα για τις ομιλίες
Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική» σύμφωνα με την Καρολάιν Λέβιτ
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι απολύθηκε ένας υπάλληλός του ο οποίος χειριζόταν το οτοκιού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.
Ο εργαζόμενος απολύθηκε «χωρίς αποζημίωση» είπε η Καρολάιν Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική», πρόσθεσε.
Ο εργαζόμενος απολύθηκε «χωρίς αποζημίωση» είπε η Καρολάιν Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.
Ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική», πρόσθεσε.
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