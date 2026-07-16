ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Εστάλη 112 για εκκένωση του χωριού της Επισκοπής

Απολύθηκε ο χειριστής του οτοκιού του Τραμπ επειδή.... έβαζε στοιχήματα για τις ομιλίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Στοιχήματα Απόλυση Λευκός Οίκος

Απολύθηκε ο χειριστής του οτοκιού του Τραμπ επειδή.... έβαζε στοιχήματα για τις ομιλίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική» σύμφωνα με την Καρολάιν Λέβιτ 

Απολύθηκε ο χειριστής του οτοκιού του Τραμπ επειδή.... έβαζε στοιχήματα για τις ομιλίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι απολύθηκε ένας υπάλληλός του ο οποίος χειριζόταν το οτοκιού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι έβαλε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε εκ των προτέρων.

Ο εργαζόμενος απολύθηκε «χωρίς αποζημίωση» είπε η Καρολάιν Λέβιτ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση «πραγματικά λυπηρή και, ειλικρινά, ντροπιαστική», πρόσθεσε.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης