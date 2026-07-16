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Καπνός από τις φωτιές στον Καναδά «πνίγει» τις ΗΠΑ, μαίνονται πάνω από 800 μέτωπα
ΚΟΣΜΟΣ
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Καπνός από τις φωτιές στον Καναδά «πνίγει» τις ΗΠΑ, μαίνονται πάνω από 800 μέτωπα

Μετά τις εικόνες από το Τορόντο που είχε βυθιστεί χθες σε μια κιτρινωπή ατμόσφαιρα, επηρεάζονται σήμερα οι αμερικανικές πολιτείες της Μινεσότα, του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν και του Ιλινόι, οι οποίες συνορεύουν με τον Καναδά, ενώ το νέφος έφτασε στη Νέα Υόρκη

Καπνός από τις φωτιές στον Καναδά «πνίγει» τις ΗΠΑ, μαίνονται πάνω από 800 μέτωπα
Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται σε περιοχές της καναδικής επαρχίας Οντάριο εξαπλώθηκε σήμερα προς το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη, με εκατομμύρια ανθρώπους να εκτίθενται σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένη ποιότητα αέρα.

Στο μεταξύ, πάνω από 800 πυρκαγιές μαίνονται σε ολόκληρο τον Καναδά και οι ειδικοί προειδοποιούν για την ποιότητα του αέρα. Μετά τις εικόνες από το Τορόντο που είχε βυθιστεί χθες σε μια κιτρινωπή ατμόσφαιρα, που θύμιζε Αποκάλυψη, λόγω του καπνού, επηρεάζονται σήμερα οι αμερικανικές πολιτείες της Μινεσότα, του Ουισκόνσιν, του Μίσιγκαν και του Ιλινόι, οι οποίες συνορεύουν με τον Καναδά, ενώ το νέφος έφτασε στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια του απογεύματος τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η εταιρεία IQAir, το Τορόντο παρέμενε σήμερα το πρωί η δεύτερη μητρόπολη παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη ατμοσφαιρική ρύπανση, πίσω από το Ντιτρόιτ, αφού είχε τα πρωτεία χθες Τετάρτη. Η Μινεάπολη και το Σικάγο βρίσκονται επίσης στην κορυφή αυτής της κατάταξης.

Canadian wildfire smoke shrouds Northeast & Midwest, reducing air quality

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Νέας Υόρκης θα φθάσει σε ένα επίπεδο που χαρακτηρίζεται «επικίνδυνο για την υγεία» εξαιτίας των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων από τις πυρκαγιές, προειδοποιούν οι αρχές, οι οποίες ενθαρρύνουν τους κατοίκους να περνούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους.

«Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει το χειρότερο περιστατικό καπνού στη Νέα Υόρκη από το 2023 και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», υπογράμμισε η δημοτική αρχή. Μάσκες διανέμονται στις βιβλιοθήκες και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Το 2023, ο ουρανός της πόλης είχε μια πορτοκαλί απόχρωση που σημάδεψε τους κατοίκους και ο δείκτης ποιότητας αέρα ανήλθε στο επικίνδυνο επίπεδο του 465. Μια τιμή που έχει ήδη ξεπεραστεί σήμερα στο Ντιτρόιτ, φθάνοντας γύρω στο 600, σύμφωνα με το όργανο παρακολούθησης της αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος,
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Κοινότητες εκκενώθηκαν στον Καναδά

Αυτές οι άσχημες συνθήκες αναμένεται να παραταθούν μέχρι τουλάχιστον αύριο, προβλέπουν οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας του Μίσιγκαν, που βρίσκεται νότια του Οντάριο.

Στο βορειοδυτικό τμήμα αυτής της καναδικής επαρχίας, οι αρχές μετρούν περισσότερες από 130 ενεργές πυρκαγιές, εκ των οποίων 63 που καίνε ανεξέλεγκτα. Οι εκτάσεις που έχουν πληγεί είναι τεράστιες, σε μία μόνο έχουν καεί σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα και έχουν ήδη πλησιάσει σε κατοικημένες ζώνες.

Οι αρχές του Οντάριο ζήτησαν επισήμως σήμερα επιπλέον βοήθεια από την καναδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ιδίως σε αεροπορικά μέσα, για την εκκένωση απομακρυσμένων κοινοτήτων.

«Περισσότερες από 150 ομάδες πυροσβεστών εργάζονται πυρετωδώς για να προστατεύσουν τους κατοίκους από τις πυρκαγιές», διευκρίνισε σήμερα ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ.

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