Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων ανακοίνωσε η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ
Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων ανακοίνωσε η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν έκτο κύμα στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων - Συνεχίζουν να θέλουν συμφωνία, αναφέρει ο Λευκός Οίκος
Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν έκτο κύμα στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM).
Σύμφωνα με ανάρτηση της CENTCOM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι νέες επιθέσεις ξεκίνησαν στις 2:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (Eastern Time) και έχουν ως στόχο «την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν».
Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους που επλήγησαν ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νέας επιχείρησης.
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν συνεχίζει να επιδιώκει συμφωνία με τις ΗΠΑ κι ότι τα νέα χτυπήματα πραγματοποιούνται επειδή ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κάτι που απαγορευόταν ρητά από το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών.
Το Ιράν εξακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να εκφράζει την επιθυμία του να καταλήξει σε συμφωνία μαζί μας, επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
Ο λόγος για τα πρόσφατα πλήγματα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, είναι ότι το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης που είχαμε συνάψει μαζί του. Στο μνημόνιο που υπέγραψε προβλεπόταν ότι δεν θα άνοιγε πυρ εναντίον εμπορικών πλοίων τα οποία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.
Δυστυχώς, έλαβε την τραγική για το ίδιο απόφαση να το πράξει. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν πρόκειται να μείνει άπραγος και να επιτρέψει να σημειώνονται τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες στα Στενά, χωρίς να διασφαλίσει ότι το Ιράν θα υποστεί τις συνέπειες. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή».
Σύμφωνα με ανάρτηση της CENTCOM στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι νέες επιθέσεις ξεκίνησαν στις 2:00 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (Eastern Time) και έχουν ως στόχο «την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν».
Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους που επλήγησαν ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νέας επιχείρησης.
Το πέμπτο κύμα επιθέσεων εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει επεκταθεί σε διάφορες περιοχές του νότιου Ιράν, καθώς η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζει να κλιμακώνεται.
At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the fifth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, η εκπρόσωπος Καρολάιν Λέβιτ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν συνεχίζει να επιδιώκει συμφωνία με τις ΗΠΑ κι ότι τα νέα χτυπήματα πραγματοποιούνται επειδή ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κάτι που απαγορευόταν ρητά από το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών.
Λέβιτ: Το Ιράν συνεχίζει να θέλει διαπραγμάτευση
Το Ιράν εξακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να συνομιλεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να εκφράζει την επιθυμία του να καταλήξει σε συμφωνία μαζί μας, επειδή δέχεται καταστροφικά πλήγματα από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
Ο λόγος για τα πρόσφατα πλήγματα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, είναι ότι το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης που είχαμε συνάψει μαζί του. Στο μνημόνιο που υπέγραψε προβλεπόταν ότι δεν θα άνοιγε πυρ εναντίον εμπορικών πλοίων τα οποία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.
VIDEO | White House Press Secretary Karoline Leavitt says, "Iran very much continues to talk to the US and express that they want to make a deal with us because they are suffering devastating blows on behalf of our US military. The reason for the recent strikes over the course of… pic.twitter.com/tILbogg8u7— Press Trust of India (@PTI_News) July 16, 2026
Δυστυχώς, έλαβε την τραγική για το ίδιο απόφαση να το πράξει. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν πρόκειται να μείνει άπραγος και να επιτρέψει να σημειώνονται τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες στα Στενά, χωρίς να διασφαλίσει ότι το Ιράν θα υποστεί τις συνέπειες. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει αυτή τη στιγμή».
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