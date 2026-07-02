Ιράν: Δεν επιτρέπουμε την πρόσβαση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ, λέει ο Γκαλιμπάφ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ Πυρηνικές εγκαταστάσεις Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ Ραφαέλ Γκρόσι Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

Ιράν: Δεν επιτρέπουμε την πρόσβαση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ, λέει ο Γκαλιμπάφ

Οι αναφορές ότι το Ιράν έχει δώσει άδεια σε επιθεωρητές της ΙΑΕΑ να επισκεφτούν πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι ψευδείς, επισήμανε ο επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου

Ιράν: Δεν επιτρέπουμε την πρόσβαση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ, λέει ο Γκαλιμπάφ
Το Ιράν αρνήθηκε εκ νέου ότι θα επιτρέψει στους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) να αποκτήσουν πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που αποτέλεσαν στόχο αμερικανικών βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγείται και της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι είναι «ψευδείς» οι πληροφορίες πως η χώρα έχει συμφωνήσει να επιτρέψει επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις του Φορντό, της Νατάνζ και της Ισφαχάν.

«Οι αναφορές ότι το Ιράν έχει δώσει τέτοια άδεια είναι ψευδείς. Οι επιθεωρητές της IAEA δεν έχουν το δικαίωμα να επιθεωρήσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε, σύμφωνα με το Al Jazeera, στο κρατικό δίκτυο IRIB.

Όπως πρόσθεσε, οι επιθεωρητές της υπηρεσίας έχουν σήμερα πρόσβαση μόνο σε δύο εγκαταστάσεις: τον πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπουσέρ και τον ερευνητικό αντιδραστήρα της Τεχεράνης.

Οι δηλώσεις αυτές συγκρούονται, για άλλη μια φορά, με όσα ανέφερε προ ημερών ο γενικός διευθυντής της IAEA, Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιαπωνία, υποστήριξε ότι υπάρχει σχετική συμφωνία και πως, για να εφαρμοστεί, η υπηρεσία θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση και να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις. Ο Γκρόσι, ωστόσο, δεν διευκρίνισε σε ποιες συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αναφερόταν.

Παράλληλα, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Τζέι Ντι Βανς έχουν αναφέρει αρκετές φορές σε δηλώσεις τους πως η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να επιτρέψει σε διεθνείς επιθεωρητές να επισκεφτούν τις πυρηνικές της εγκαταστάσεις.

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