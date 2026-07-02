Έδωσε χρυσές λίρες και κοσμήματα χιλιάδων ευρώ, εξιχνιάστηκε απάτη στην Πιερία
ΕΛΛΑΔΑ
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Έδωσε χρυσές λίρες και κοσμήματα χιλιάδων ευρώ, εξιχνιάστηκε απάτη στην Πιερία

Οι απατεώνες έπεισαν την 84χρονη πως κινδύνευε να πληρώσει πρόστιμο - Ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες και μία γυναίκα

Έδωσε χρυσές λίρες και κοσμήματα χιλιάδων ευρώ, εξιχνιάστηκε απάτη στην Πιερία
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Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος 84χρονης στην Πιερία, όπου οι δράστες της απέσπασαν χρύσες λίρες και κοσμήματα χιλιάδων ευρώ. 

Σύμφωνα με την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών ηλικίας 33 και 44 ετών και μιας γυναίκας 44 ετών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα συνεργός τηλεφώνησε  στην ηλικιωμένη προσποιούμενη την υπάλληλο λογιστηρίου και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, για να μην της επιβληθεί πρόστιμο.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 50 χρυσές λίρες, κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν οι δύο άνδρες και διέφυγαν με όχημα ιδιοκτησίας της γυναίκας, σύμφωνα με το thestival.gr. 

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
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