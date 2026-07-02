ΗΠΑ: Ο Σαμ Άλτμαν προτείνει στην κυβέρνηση Τραμπ την εξαγορά του 5% της OpenAI

Σε πρώιμο στάδιο οι συζητήσεις, λένε οι Financial Times - Ο Άλτμαν επιδιώκει να αμβλύνει τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης - Προτείνει το ίδιο για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο

ChatGPT, OpenAI, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει πολιτική στήριξη και να αμβλύνει τις αντιδράσεις γύρω από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.



Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,







Η πρόταση αφορά και άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης Το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στην OpenAI. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Άλτμαν έχει προτείνει και άλλες κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες



Μεταξύ αυτών αναφέρονται η Anthropic, καθώς και τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Google και η Meta, αν και παραμένει άγνωστο αν οι συγκεκριμένες εταιρείες είναι διατεθειμένες να αποδεχθούν μια τέτοια πρόταση.







Αυξάνονται οι πιέσεις προς τις εταιρείες AI Οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενο έλεγχο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την κατασκευή τεράστιων κέντρων δεδομένων, τις επιπτώσεις της AI στην αγορά εργασίας και τους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια.



Τόσο η OpenAI όσο και η βασική ανταγωνίστριά της, Anthropic, έχουν δει την κυκλοφορία προηγμένων μοντέλων τους να καθυστερεί λόγω αυστηρότερου κρατικού ελέγχου, ενώ αρκετοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ ζητούν αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον κλάδο.



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Το πρότυπο του Alaska Permanent Fund Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Άλτμαν έχει προτείνει το ποσοστό αυτό να διοχετεύεται σε έναν μηχανισμό αντίστοιχο με το Alaska Permanent Fund, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Αλάσκας, το οποίο επενδύει τα έσοδα από το πετρέλαιο και επιστρέφει μέρος των αποδόσεων τόσο στην πολιτειακή κυβέρνηση όσο και στους κατοίκους της.



Οι συνομιλίες χαρακτηρίζονται ακόμη «εννοιολογικές» και βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οποιαδήποτε συμφωνία ενδέχεται να απαιτήσει ακόμη και νομοθετική έγκριση από το Κογκρέσο.



Συζητήσεις με Τραμπ, υπουργούς και τον Μπέρνι Σάντερς Ο Σαμ Άλτμαν έχει συζητήσει το θέμα της δημόσιας συμμετοχής στις εταιρείες AI με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις επαφές.



Σε συζητήσεις με την αμερικανική κυβέρνηση για την παραχώρηση ποσοστού 5% στο αμερικανικό Δημόσιο, φέρεται να βρίσκεται η «μαμά» εταιρεία τουσε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει πολιτική στήριξη και να αμβλύνει τις αντιδράσεις γύρω από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.Σύμφωνα με δημοσίευμα των, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Σαμ Άλτμαν , έχει υποστηρίξει ότι ο καλύτερος τρόπος να επωφεληθεί η κοινωνία από την ανάπτυξη της AI είναι να αποκτήσει άμεσο οικονομικό μερίδιο στις εταιρείες που δημιουργούν αυτή την αξία.Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν ότι ο Άλτμαν πρότεινε σε πρώιμες επαφές με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ την παραχώρηση ποσοστού περίπου 5% της OpenAI στο αμερικανικό Δημόσιο.Το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στην OpenAI. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Άλτμαν έχει προτείνει και άλλες κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να παραχωρήσουν αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής στο Δημόσιο.Μεταξύ αυτών αναφέρονται η, καθώς και τεχνολογικοί κολοσσοί όπως ηκαι η, αν και παραμένει άγνωστο αν οι συγκεκριμένες εταιρείες είναι διατεθειμένες να αποδεχθούν μια τέτοια πρόταση.Η απόκτηση συμμετοχής από το αμερικανικό κράτος εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τις σχέσεις των εταιρειών με την Ουάσιγκτον, αλλά και να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες πολιτικές αντιδράσεις, διαμοιράζοντας μέρος των οικονομικών οφελών της τεχνητής νοημοσύνης στους πολίτες.Οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενο έλεγχο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την κατασκευή τεράστιων κέντρων δεδομένων, τις επιπτώσεις της AI στην αγορά εργασίας και τους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια.Τόσο η OpenAI όσο και η βασική ανταγωνίστριά της,, έχουν δει την κυκλοφορία προηγμένων μοντέλων τους να καθυστερεί λόγω αυστηρότερου κρατικού ελέγχου, ενώ αρκετοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές και σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ ζητούν αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον κλάδο.Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προετοιμάζουν τη μελλοντική εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, διαδικασία που αναμένεται να διευρύνει τη μετοχική τους βάση και να αποφέρει σημαντικά κέρδη στους σημερινούς επενδυτές. Για την OpenAI, η δημόσια εγγραφή εκτιμάται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί πριν από το επόμενο έτος.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Άλτμαν έχει προτείνει το ποσοστό αυτό να διοχετεύεται σε έναν μηχανισμό αντίστοιχο με το, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Αλάσκας, το οποίο επενδύει τα έσοδα από το πετρέλαιο και επιστρέφει μέρος των αποδόσεων τόσο στην πολιτειακή κυβέρνηση όσο και στους κατοίκους της.Οι συνομιλίες χαρακτηρίζονται ακόμη «εννοιολογικές» και βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οποιαδήποτε συμφωνία ενδέχεται να απαιτήσει ακόμη και νομοθετική έγκριση από το Κογκρέσο.Ο Σαμέχει συζητήσει το θέμα της δημόσιας συμμετοχής στις εταιρείες AI με τον πρόεδρο, τον υπουργό Εμπορίουκαι τον υπουργό Οικονομικώνσύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις επαφές.

Παράλληλα, τις τελευταίες εβδομάδες είχε συνομιλίες και με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος υποστηρίζει ακόμη πιο φιλόδοξη πρόταση: τη δημιουργία κρατικού επενδυτικού ταμείου που θα κατέχει σχεδόν το 50% των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.



Η ίδια η OpenAI έχει ήδη προτείνει από τον Απρίλιο τη δημιουργία ενός «Ταμείου Δημόσιου Πλούτου», το οποίο, όπως ανέφερε, θα δίνει σε κάθε πολίτη – ακόμη και σε όσους δεν επενδύουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές – τη δυνατότητα να συμμετέχει στα οικονομικά οφέλη που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.



Ανάλογη θέση διατύπωσε και το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα της εταιρείας τον Μάιο, υποστηρίζοντας ότι στο μέλλον θα χρειαστούν νέοι μηχανισμοί ώστε οι πολίτες να αποκτήσουν διαρκές οικονομικό συμφέρον στις τεχνολογίες που παράγουν αξία.



«Ο στόχος δεν είναι μόνο να στηρίζονται οι άνθρωποι όταν έχουν ήδη ληφθεί οι αποφάσεις, αλλά να έχουν πραγματικό μερίδιο και λόγο στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται αυτή η αλλαγή», ανέφερε το ίδρυμα σε σχετική ανάρτηση.



Η OpenAI αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για σχολιασμό.